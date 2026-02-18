Empresas & Management

Encuesta: CEO bajan confianza en la economía, pero apuestan por la IA y transformación

Por revistaeyn.com La reinvención empresarial dejó de ser una consigna aspiracional para convertirse en una exigencia estratégica. Así lo revela la más reciente encuesta global de EY, elaborada por FT Longitude —división de investigación del Financial Times—, que consultó de forma anónima a 1.200 CEO de grandes compañías entre noviembre y diciembre de 2025. El mensaje es claro: rumbo a 2026, los líderes empresariales asumen que el entorno seguirá siendo volátil y que la única constante será la transformación continua.

El Índice de Confianza de los CEO, construido a partir de 15 variables que miden expectativas sobre crecimiento, inflación, talento, inversión y tecnología, descendió de 83,0 a 78,5 puntos. Aunque el nivel todavía refleja optimismo, la caída evidencia una mayor cautela frente al debilitamiento del panorama macroeconómico. No es casualidad: las proyecciones de EY-Parthenon anticipan que el crecimiento real del PIB mundial se moderará de 3,3 % en 2025 a 3,1 % en 2026. Las tensiones geopolíticas, la reconfiguración de las cadenas de suministro y un dinamismo desigual entre regiones están obligando a los CEO a replantear dónde crecer y dónde reducir exposición. La fragmentación comercial añade presión a la toma de decisiones sobre asignación de capital, ubicación de operaciones y diversificación de mercados.

AUMENTO DE COSTOS

El frente de costos es otra fuente de inquietud. Un 61 % de los encuestados prevé aumentos en sus gastos operativos durante 2026, mientras apenas 16 % anticipa reducciones. Energía, mano de obra, tecnología, financiamiento y cumplimiento regulatorio figuran entre los principales factores de presión. Además, muchos ejecutivos reconocen que su capacidad para trasladar esos mayores costos a los clientes se ha debilitado, en un escenario donde consumidores y empresas son cada vez más sensibles al precio. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, hay dos pilares que sostienen el optimismo: el talento y la tecnología. La mayoría de los CEO afirma sentirse confiada en su habilidad para atraer y retener profesionales clave, apoyados en modelos híbridos más maduros y en propuestas de valor laborales más sólidas. Y, sobre todo, la inteligencia artificial se consolida como motor de cambio estructural.