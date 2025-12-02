Ante la automatización, jóvenes deben reforzar su formación con cursos rápidos

Empresas & Management

Greg Hart, presidente y director ejecutivo de Coursera, dice que la clave para destacar en un proceso de contratación ya no es únicamente el grado académico.

Por revistaeyn.com En un mercado laboral cada vez más transformado por la inteligencia artificial (IA), los recién graduados enfrentan un escenario complejo: menos vacantes de ingreso y más empresas trasladando funciones básicas a sistemas automatizados. En este contexto, Greg Hart, presidente y director ejecutivo de Coursera, lanzó una recomendación contundente para quienes están por iniciar su vida profesional: complementar el título universitario con microcredenciales o cursos rápidos. Hart, quien antes de asumir la dirección de Coursera trabajó como asesor técnico de Jeff Bezos en Amazon, explicó que la clave para destacar en un proceso de contratación ya no es únicamente el grado académico. A su juicio, quienes suman certificaciones breves orientadas a habilidades prácticas están un paso adelante de sus pares.

“Lo que siempre les digo a mis hijos es que una de las decisiones más inteligentes es reforzar la formación universitaria con microcredenciales”, señaló el ejecutivo. Estas microcredenciales —cursos cortos que brindan una certificación específica— han ganado terreno porque permiten adquirir competencias de forma ágil y más enfocada que un programa tradicional. Su relevancia crece en paralelo a la reducción de puestos para recién graduados, una tendencia que Hart vincula directamente al avance de la IA. Este año, grandes compañías han recurrido a recortes apoyándose justamente en la automatización: Amazon eliminó 14.000 puestos al redirigir recursos hacia soluciones basadas en IA, mientras que Salesforce prescindió de 4.000 empleados de soporte al afirmar que la tecnología puede ejecutar cerca del 40 % de esas tareas. Según Hart, precisamente por la falta de experiencia laboral, los reclutadores se fijan más en la actitud que en la trayectoria: “A un joven que aplica a su primer empleo lo contratan principalmente por las cualidades personales que proyecta”, aseguró. Rasgos como iniciativa, disposición para aprender, constancia y capacidad de adaptación pesan más que cualquier antecedente laboral.