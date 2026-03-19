¿Meta fuera del metaverso? Cerrará Horizon Worlds, su red social de realidad virtual

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La plataforma permitía a los usuarios interactuar mediante avatares en entornos virtuales y jugar en mundos 3D, y en septiembre de 2023 se lanzó una versión móvil destinada a quienes no poseen cascos VR -visores de realidad virtual y mixta, inalámbricos y autónomos creados por Meta- con un funcionamiento similar a plataformas como Roblox.

POR EFE / revistaeyn.com Meta anunció este miércoles el cierre de Horizon Worlds, su red social de realidad virtual para los cascos Quest VR, en un movimiento que refleja el repliegue de la compañía frente al metaverso y su reciente apuesta por la inteligencia artificial. El “Metaverso” ha pasado de ser la palabra de moda en cada junta de accionistas a convertirse en un concepto tabú que Meta busca enterrar rápidamente bajo la alfombra de la IA. La apuesta que pretendía cambiar la forma en que la humanidad interactúa ha llegado a su punto final.

Según indicó la empresa en un blog comunitario, la aplicación de Horizon Worlds será retirada de la tienda de Quest a finales de marzo y desaparecerá por completo de la realidad virtual el 15 de junio. Tras esa fecha, solo estará disponible en versión móvil. "Estamos separando las dos plataformas para que cada una pueda crecer con mayor enfoque, y Horizon Worlds se convertirá en una experiencia exclusivamente móvil", señaló Meta, que cerró hoy con una caída del 1,12 % en bolsa. Según recoge la cadena CNBC, el cierre de la versión de realidad virtual se produce semanas después de que la compañía recortara más de 1.000 empleos en Reality Labs, la división responsable del metaverso. El cierre no es solo una derrota económica, sino un cambio de paradigma cultural. La división Reality Labs, que llegó a registrar pérdidas trimestrales de más de 4.000 millones de dólares durante su pico de gasto, ahora reorientará sus laboratorios para perfeccionar gafas inteligentes que se integren con agentes autónomos como OpenClaw. Entre los afectados, estudios de desarrollo de títulos como VR, incluido Ouro Interactive, creado en 2023 para producir contenido propio para Horizon Worlds.