Nintendo demanda al Gobierno de EEUU y exige reembolso de aranceles

POR EFE

Nintendo of America, extensión de la empresa japonesa de videojuegos, presentó este viernes una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos para exigir el reintegro económico de los aranceles que el presidente del país, Donald Trump, implementó el año pasado, según informó Aftermath.

"La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos con el objetivo de obtener un reembolso de los aranceles previamente impuestos que el Supremo anuló" el pasado febrero, según el medio que ha tenido acceso al documento.

Aunque la máxima autoridad judicial de EEUU bloqueó los gravámenes impuestos por Trump a los socios comerciales del país norteamericano, "la situación sigue siendo inestable para las empresas que fabrican productos fuera de EEUU", reza el escrito.