Mayo Clinic y Microsoft desarrollan modelo de frontera de IA para la atención sanitaria

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Juntas, ambas organizaciones están desarrollando un modelo de frontera de IA capaz de respaldar el más amplio abanico de procesos de razonamiento clínico y casos de uso en el ámbito sanitario.

Por revistaeyn.com Mayo Clinic y Microsoft han anunciado hoy una colaboración estratégica para desarrollar e implementar un modelo de frontera de inteligencia artificial (IA), diseñado específicamente para el sector de la salud. La colaboración combina la experiencia sanitaria global de Mayo Clinic, los datos clínicos de salud desidentificados y la información longitudinal con las avanzadas capacidades de IA, nube, ingeniería y superinteligencia de Microsoft.

El modelo está diseñado para sintetizar datos clínicos diversos con el fin de favorecer diagnósticos más tempranos, decisiones terapéuticas más personalizadas y mejores resultados para los pacientes. Al ampliar el acceso a información práctica y apoyar a los equipos asistenciales en la toma de decisiones complejas, la colaboración pretende abordar algunos de los retos más difíciles de la atención sanitaria. El modelo de frontera de IA será propiedad de Mayo Clinic, lo que refuerza el compromiso de larga data de Mayo con la confianza de los pacientes, el rigor clínico, la seguridad y la gestión responsable de los datos clínicos y la IA. Microsoft tiene previsto poner el modelo a disposición a través de las API de Azure Foundry, permitiendo así que organizaciones de todo el mundo accedan a capacidades avanzadas de IA para el sector salud, diseñadas para brindar un mejor apoyo a pacientes, profesionales clínicos y consumidores.