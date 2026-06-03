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Mayo Clinic y Microsoft desarrollan modelo de frontera de IA para la atención sanitaria

Juntas, ambas organizaciones están desarrollando un modelo de frontera de IA capaz de respaldar el más amplio abanico de procesos de razonamiento clínico y casos de uso en el ámbito sanitario.

  • Mayo Clinic y Microsoft desarrollan modelo de frontera de IA para la atención sanitaria

    A diferencia de los modelos de IA de propósito general, la IA aplicada a la salud requiere un profundo contexto clínico, comprensión longitudinal, una gobernanza rigurosa y validación en condiciones reales. Foto de iStock
2026-06-03

Por revistaeyn.com

Mayo Clinic y Microsoft han anunciado hoy una colaboración estratégica para desarrollar e implementar un modelo de frontera de inteligencia artificial (IA), diseñado específicamente para el sector de la salud.

La colaboración combina la experiencia sanitaria global de Mayo Clinic, los datos clínicos de salud desidentificados y la información longitudinal con las avanzadas capacidades de IA, nube, ingeniería y superinteligencia de Microsoft.

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El modelo está diseñado para sintetizar datos clínicos diversos con el fin de favorecer diagnósticos más tempranos, decisiones terapéuticas más personalizadas y mejores resultados para los pacientes. Al ampliar el acceso a información práctica y apoyar a los equipos asistenciales en la toma de decisiones complejas, la colaboración pretende abordar algunos de los retos más difíciles de la atención sanitaria.

El modelo de frontera de IA será propiedad de Mayo Clinic, lo que refuerza el compromiso de larga data de Mayo con la confianza de los pacientes, el rigor clínico, la seguridad y la gestión responsable de los datos clínicos y la IA.

Microsoft tiene previsto poner el modelo a disposición a través de las API de Azure Foundry, permitiendo así que organizaciones de todo el mundo accedan a capacidades avanzadas de IA para el sector salud, diseñadas para brindar un mejor apoyo a pacientes, profesionales clínicos y consumidores.

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"Mayo Clinic tiene el firme compromiso de priorizar a los pacientes, y desde hace mucho tiempo creemos que la IA puede contribuir a transformar la atención médica. Hace siete años, lanzamos la Mayo Clinic Platform con el fin de transformar la atención médica, pasando de un modelo de canalización a un modelo de plataforma, mediante una base de datos desidentificados segura, confiable y centrada en el paciente diseñada para acelerar la innovación, los avances y las curas", afirmó Gianrico Farrugia, M.D., presidente y CEO de Mayo Clinic.

A diferencia de los modelos de IA de propósito general, la IA aplicada a la salud requiere un profundo contexto clínico, comprensión longitudinal, una gobernanza rigurosa y validación en condiciones reales.

El modelo está siendo desarrollado específicamente para la atención sanitaria y se implementará inicialmente dentro del entorno clínico de confianza de Mayo Clinic, donde podrá ser probado, perfeccionado y mejorado de forma continua mediante su uso en situaciones reales.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, afirmó: “La inteligencia médica de frontera está a punto de hacerse realidad. Esta es la mejor colaboración imaginable para ayudarnos a acelerar nuestra llegada a ese futuro.”

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