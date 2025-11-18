El comercio de energías renovables crece, pero afronta barreras

Inteligencia E&N

El costo promedio mundial de la electricidad procedente de nuevos proyectos solares cayó un 41 % entre 2010 y 2024 y la energía eólica terrestre cuesta ahora un 53 % menos que la generación con combustibles fósiles, señala un reporte de UNCTAD.

Por revistaeyn.com El comercio facilita el acceso a tecnologías de energía renovable, ayudando a los países a transitar hacia economías bajas en carbono. También contribuye a reducir el costo de la energía renovable, haciéndola más accesible. Pero los elevados costos comerciales y otras barreras siguen frenando el avance. El último informe "Actualización sobre el comercio mundial" de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanza una señal clara: el comercio puede impulsar la acción climática.

UNCTAD llama a alinear los mercados y el comercio con el Acuerdo de París para acelerar la transición hacia bajas emisiones de carbono. Entre 2013 y 2022, el comercio de bienes de energía solar aumentó un 56 % y el de bienes relacionados con la energía eólica un 39 %, muy por encima del crecimiento del 23 % registrado en los bienes industriales en general. Además, la energía limpia está volviéndose más barata. El costo promedio mundial de la electricidad procedente de nuevos proyectos solares cayó un 41 % entre 2010 y 2024. La energía eólica terrestre cuesta ahora un 53 % menos que la generación con combustibles fósiles. Sin embargo, los aranceles promedio sobre componentes utilizados para la energía renovable se mantienen altos, especialmente para los países en desarrollo.