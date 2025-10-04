Empresas ADOC abre su primera tienda exclusiva CAT en Panamá

Empresas ADOC, uno de los principales grupos de retail de calzado y moda en Centroamérica y licenciatario oficial de CAT para la región Centroamérica, Panamá y el Caribe, anunció la apertura de la primera tienda exclusiva de la marca CAT en la Ciudad de Panamá.

Ubicada en Albrook Mall, este hito marca un paso decisivo en la estrategia de expansión de la compañía en el mercado panameño.

“La llegada de CAT a Panamá es un movimiento estratégico que nos permite seguir consolidando nuestra presencia en la región. Queremos acercar a los panameños una propuesta auténtica, versátil y hecha para durar, que combina la herencia industrial de la marca con diseños modernos para el día a día,” expresó Omar Espinosa, Gerente General de Empresas ADOC Panamá.