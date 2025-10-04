Empresas & Management

Empresas ADOC abre su primera tienda exclusiva CAT en Panamá

Ubicada en Albrook Mall, este hito marca un paso decisivo en la estrategia de expansión de Empresas ADOC en el mercado panameño.

    La llegada de CAT a Panamá es un movimiento estratégico que les permite seguir consolidando su presencia en la región. Foto de cortesía
2025-10-04

Por revistaeyn.com

Empresas ADOC, uno de los principales grupos de retail de calzado y moda en Centroamérica y licenciatario oficial de CAT para la región Centroamérica, Panamá y el Caribe, anunció la apertura de la primera tienda exclusiva de la marca CAT en la Ciudad de Panamá.

Ubicada en Albrook Mall, este hito marca un paso decisivo en la estrategia de expansión de la compañía en el mercado panameño.

“La llegada de CAT a Panamá es un movimiento estratégico que nos permite seguir consolidando nuestra presencia en la región. Queremos acercar a los panameños una propuesta auténtica, versátil y hecha para durar, que combina la herencia industrial de la marca con diseños modernos para el día a día,” expresó Omar Espinosa, Gerente General de Empresas ADOC Panamá.

La nueva tienda ofrece una experiencia de compra integral en la que los clientes pueden encontrar botas industriales, sneakers, zapatos casuales para hombre y mujer, además de ropa y accesorios, todos inspirados en el ADN de la marca: fuerza, innovación y autenticidad.

El evento de inauguración reunió a medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales, quienes presenciaron el corte de cinta y compartieron la experiencia en tiempo real de descubrir las últimas colecciones de la marca.

