Mayor longevidad poblacional es un reto de adaptación para las empresas

Empresas & Management

La combinación de una población mayor y una menor entrada de jóvenes al mercado laboral podría afectar el crecimiento económico y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, advierte el Foro Económico Mundial.

Por revistaeyn.com La creciente longevidad de la población mundial está transformando profundamente las dinámicas laborales y económicas. Según el Foro Económico Mundial, se proyecta que para 2050 habrá más de 2.100 millones de personas mayores de 60 años, casi el doble que en la actualidad. Este fenómeno, impulsado por una mayor esperanza de vida y menores tasas de natalidad, plantea desafíos significativos para las empresas y los sistemas de bienestar social. Una fuerza laboral que envejece pone a prueba los sistemas de jubilación y de salud. La combinación de una población mayor y una menor entrada de jóvenes al mercado laboral podría afectar el crecimiento económico y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Además, se espera que muchas personas vivan con enfermedades crónicas durante una parte significativa de sus vidas, lo que incrementa la demanda de servicios de salud y cuidados a largo plazo, señala el Foro Económico Mundial. Las empresas también enfrentan el reto de adaptar sus modelos de negocio y estrategias de recursos humanos para gestionar una fuerza laboral diversa en edades. Según el 2025 Executive Outlook Study de Mercer, el 80 % de los ejecutivos considera que podrían hacer más para mitigar los riesgos asociados con una fuerza laboral que envejece. Sin embargo, la longevidad también ofrece oportunidades. La "economía de la longevidad" está emergiendo como un sector clave, con un mercado que abarca desde la atención médica y los cuidados de enfermería hasta servicios relacionados con el estilo de vida y la tecnología.