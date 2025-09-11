Centroamericanas arquitectas del mundo que viene

Mujeres Desafiantes

Las que ya trabajan en el futuro cercano coinciden en que las mujeres tienen un rol clave en la creación de ese momento prometedor; pero sólo será posible si se rompen los paradigmas que las han limitado. La clave es potenciar el liderazgo, la empatía y la colaboración.

Por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios (El Salvador) / Imágenes LEONARDO.AI En un año marcado por la creciente madurez de la inteligencia artificial generativa para el desarrollo de negocios y la urgencia de renovar competencias digitales, las mujeres son clave para construir un futuro más inclusivo e innovador. Ya sea que aporten en la construcción de productos digitales, o se incorporen en la creación de soluciones con automatización, “las mujeres incorporan una visión distintiva más inclusiva, empática y orientada al impacto social, lo que contribuye decisivamente a construir sistemas digitales con equidad e innovación y con propósito humano”, señaló Elena Carreras Gutiérrez, Directora de Proyectos y Servicios de la Fundación Omar Dengo, en Costa Rica, que enseña robótica educativa y automatización básica para niñas jóvenes y mujeres con discapacidad. “Estos espacios potencian habilidades técnicas junto con pensamiento crítico, empatía y creatividad, fortaleciendo su participación como agentes activos del cambio”, dijo Carreras.

Subrayó que el papel de las mujeres es clave en la investigación de la robótica. Su ausencia limita la diversidad de perspectivas y potencial creativo.

EL ROL CLAVE DE LAS MUJERES EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Adriana Lizano, cofundadora de ADA Robotics, sostiene que las mujeres aportan mucha colaboración en soluciones de tecnología. “Es imposible que una organización sea capaz de resolver cualquier reto tecnológico. Pero a través de la colaboración, a través de alianzas entre empresas e instituciones de distintos sectores podríamos tener esa visión holística integral que requiere todo la transformación que estamos viviendo”. Su empresa crea robots para resolver tareas manuales y repetitivas en las empresas de Costa Rica. En la agenda del futuro “como mujeres nuestro aporte es esa capacidad que tenemos de crear conexiones, relaciones sinceras, fuertes, duraderas. Pensamos en colaborar más que en competir, ahí nosotras tenemos mucho que aportar y todavía nos falta mucho por hacer”, plantea. ¿Cómo se alza la voz para eliminar sesgos en la construcción de productos digitales? Kim De Anda, Directora de Marketing Regional para Latinoamérica de Duolingo responde: no se trata de decir: esto está bien o está mal. Ni de hablar de lo que te gusta o no, sino “de lo que funciona y lo que no funciona. Cuando utilizo ese tipo de vocabulario y cuando muestro con data, con información, que debe de haber un cambio, es difícil que las personas lo rechacen porque ahí está la evidencia, la información”. En el caso de cómo se incorpora la IA en las soluciones de Duolingo, De Anda mencionó que el ser humano siempre está involucrado en el desarrollo de productos finales. “La IA es sólo una herramienta y existe talento humano detrás”, expuso.