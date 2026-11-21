Por revistaeyn.com
Multiverse realizó Rundown 2026, su evento de cierre de año, donde celebró los 11 años de la organización y reconoció los logros de los emprendedores que han formado parte de sus programas, con una agenda que reunió historias de negocios, innovación financiera y oportunidades para fortalecer las conexiones empresariales.
A través de formación, mentorías y conexiones con aliados estratégicos, acompaña a emprendedores y empresas en el fortalecimiento de sus capacidades y la generación de nuevas oportunidades.
Durante el encuentro, Multiverse presentó los resultados de impacto acumulados a lo largo de sus 11 años de trayectoria, destacando el acompañamiento a más de 6,140 emprendedores, la creación de más de 10,135 empleos y una contribución de aproximadamente Q75 millones a la economía guatemalteca.
De los emprendedores beneficiados, el 58 % pertenece al área metropolitana y el 42 % al área rural, con una participación del 51% de mujeres y 49 % de hombres.
“Estos 11 años también cuentan la historia de los emprendedores que hemos acompañado: las decisiones que han tomado, lo que han aprendido y cómo han crecido sus negocios. Rundown nos permite reconocer ese recorrido y seguir conectando a personas y organizaciones que pueden aportar al desarrollo del ecosistema emprendedor de Guatemala”, expresó Rocío Pinto, CEO de Multiverse.
La agenda incluyó el foro “Cómo la innovación financiera de la banca impulsa el desarrollo empresarial en la región”, con representantes de algunos de los principales bancos del país y la moderación de Pablo Galindo. Este espacio abordó el papel de la banca y la innovación financiera en la generación de oportunidades para las empresas, así como su contribución al desarrollo empresarial de la región.
También se desarrolló la conversación “Historias con propósito, emprendedores que se atreven”, conducida por Rocío Pinto. En este espacio se compartieron experiencias, retos y aprendizajes de los emprendedores en la construcción de sus negocios, para conocer las decisiones y los procesos que han marcado sus trayectorias.
Uno de los momentos centrales fue la proyección del documental “11 años transformando negocios e historias”. Esta producción reúne las historias de emprendedores que han participado en los programas de Multiverse y permite conocer a las personas que dieron vida a sus iniciativas, sus recorridos y sus logros.
Su presentación dio visibilidad a las experiencias de quienes han encontrado en el emprendimiento una oportunidad para desarrollar sus ideas y aportar al país.
Rundown celebró así más de una década de impacto, reafirmando el compromiso de seguir abriendo oportunidades para que más negocios guatemaltecos crezcan, generen empleo y lleguen a nuevos mercados.