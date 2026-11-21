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A través de formación, mentorías y conexiones con aliados estratégicos, Multiverse acompaña a emprendedores y empresas en el fortalecimiento de sus capacidades y la generación de nuevas oportunidades.

Por revistaeyn.com Multiverse realizó Rundown 2026, su evento de cierre de año, donde celebró los 11 años de la organización y reconoció los logros de los emprendedores que han formado parte de sus programas, con una agenda que reunió historias de negocios, innovación financiera y oportunidades para fortalecer las conexiones empresariales. A través de formación, mentorías y conexiones con aliados estratégicos, acompaña a emprendedores y empresas en el fortalecimiento de sus capacidades y la generación de nuevas oportunidades.

Durante el encuentro, Multiverse presentó los resultados de impacto acumulados a lo largo de sus 11 años de trayectoria, destacando el acompañamiento a más de 6,140 emprendedores, la creación de más de 10,135 empleos y una contribución de aproximadamente Q75 millones a la economía guatemalteca. De los emprendedores beneficiados, el 58 % pertenece al área metropolitana y el 42 % al área rural, con una participación del 51% de mujeres y 49 % de hombres. “Estos 11 años también cuentan la historia de los emprendedores que hemos acompañado: las decisiones que han tomado, lo que han aprendido y cómo han crecido sus negocios. Rundown nos permite reconocer ese recorrido y seguir conectando a personas y organizaciones que pueden aportar al desarrollo del ecosistema emprendedor de Guatemala”, expresó Rocío Pinto, CEO de Multiverse.