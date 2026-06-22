SpaceX emite bonos de deuda tras tres días de caídas en Wall Street

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Según informó la empresa en un comunicado, la operación consistirá en la colocación de bonos sénior no garantizados, que estarán dirigidos a inversores institucionales cualificados.

Por Agencia EFE La compañía SpaceX anunció que lanzará su primera emisión de bonos de deuda para refinanciarse tras tres días de caídas en Wall Street después de su histórica salida a bolsa. Según informó la empresa en un comunicado, la operación consistirá en la colocación de bonos sénior no garantizados, que estarán dirigidos a inversores institucionales cualificados. Estos tendrán el mismo rango de prioridad en el derecho de pago que todas las deudas, pasivos y otras obligaciones no subordinadas, tanto actuales como futuras, de SpaceX.

SpaceX indicó que los fondos obtenidos se utilizarán para "amortizar íntegramente los préstamos pendientes" así como pagar las comisiones y gastos relacionados. Los bonos se ofrecerán a personas que sean "compradores institucionales cualificados" de acuerdo con la ley estadounidense y a extranjeros que cumplan con las normas bursátiles. El anuncio de la compañía de Elon Musk llega después de días de caídas en la Bolsa de Nueva York. Los títulos de la compañía están a la baja desde el pasado miércoles, tras superar el martes los US$200, su nivel máximo desde el debut bursátil del pasado día 12.