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Musk pierde su batalla judicial contra OpenAI; se despejan riesgos para negocio global de IA

La derrota judicial de Elon Musk frente a OpenAI marca un punto de inflexión en la disputa más simbólica de la industria tecnológica. El tribunal concluyó que el empresario presentó su demanda fuera de plazo y evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.

Por: Revistaeyn.com La disputa más emblemática de la industria de Inteligencia Artificial terminó, al menos por ahora, con una derrota judicial para Elon Musk frente a OpenAI y su CEO Sam Altman. Un jurado federal en Oakland, California, falló de manera unánime contra Musk y concluyó que el empresario presentó demasiado tarde la demanda con la que intentó acusar a OpenAI de haber abandonado su misión fundacional de desarrollar Inteligencia Artificial para beneficio de la humanidad. La jueza federal Yvonne González Rogers adoptó inmediatamente el veredicto del jurado como decisión definitiva, cerrando una de las batallas legales más observadas por Silicon Valley y por toda la industria global de IA. El fallo representa mucho más que un revés personal para Musk. También despeja, al menos parcialmente, uno de los principales riesgos legales que pesaban sobre OpenAI en momentos en que la compañía acelera su expansión global, profundiza su relación con Microsoft y consolida su liderazgo comercial con herramientas como ChatGPT.

Una disputa sobre dinero, poder y control de la IA

La demanda presentada por Musk en 2024 sostenía que OpenAI había traicionado el espíritu original con el que fue creada en 2015 como una organización sin fines de lucro. Según la acusación, Musk había sido persuadido para aportar alrededor de US$ 38 millones bajo la promesa de desarrollar una inteligencia artificial abierta, segura y orientada al beneficio público. Sin embargo, el empresario argumentó que OpenAI terminó transformándose en una estructura comercial enfocada en captar inversiones multimillonarias y generar retornos financieros. Musk acusó directamente a Altman y al presidente de OpenAI, Greg Brockman, de haber utilizado esa estructura para construir una de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo, apoyada financieramente por Microsoft y otros grandes inversores. La defensa de OpenAI respondió con un argumento central: Musk conocía desde hacía años la evolución comercial de la empresa y esperó demasiado tiempo para iniciar acciones legales. Ese punto fue precisamente el que terminó definiendo el juicio. El jurado concluyó que el plazo legal para reclamar ya había expirado cuando Musk presentó la demanda, por lo que nunca llegó a analizar el fondo de las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, abuso de confianza o desvío de la misión original de OpenAI.

Una victoria estratégica para OpenAI