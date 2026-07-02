Nace Arbex, el joint venture de US$3.400 millones entre Suzano y Kimberly-Clark

Por revistaeyn.com
La industria mundial de productos de papel e higiene suma un nuevo actor de peso. Arbex inició oficialmente sus operaciones como una empresa independiente, resultado de un joint venture valorado en US$3.400 millones entre Suzano, el mayor proveedor de pulpa del mundo, y Kimberly-Clark, una de las principales compañías globales de bienes de consumo y cuidado personal.
La nueva compañía nace con el objetivo de consolidarse como uno de los mayores fabricantes y distribuidores de productos de papel e higiene a nivel mundial, con operaciones en más de 70 mercados de los cinco continentes, una sede corporativa en los Países Bajos y una oficina operativa en Londres, desde donde se coordinará la mayor parte de la dirección ejecutiva.
Como parte de su estructura inicial, Arbex asumió los activos que anteriormente pertenecían a la división International Family Care & Professional (IFP) de Kimberly-Clark. Esto incluye 22 plantas de fabricación distribuidas en 14 países y un portafolio de más de 40 marcas regionales.
Además, la empresa contará con una licencia de largo plazo para comercializar algunas de las marcas más reconocidas del sector, entre ellas Kleenex, Scott, Cottonelle, Andrex, Viva, WypAll y Kimberly-Clark Professional.
El liderazgo de la nueva organización estará encabezado por Ehab Abou-Oaf, quien hasta ahora presidía la división IFP de Kimberly-Clark y asumirá como director ejecutivo de Arbex. Lo acompañarán Luis Renato Bueno, exvicepresidente ejecutivo de la división de bienes de consumo de Suzano, como director de operaciones, y Oscar Mousinho como director financiero. El consejo de administración será presidido por Walter Schalka, quien dirigió Suzano durante más de una década.
"Esta nueva empresa reúne una distinguida tradición, un portafolio de marcas de confianza y una visión convincente para el futuro. Nuestras empresas matrices nos han proporcionado una base sólida y una posición de liderazgo en el mercado", afirmó Ehab Abou-Oaf, director ejecutivo de Arbex.
El ejecutivo añadió que la prioridad inmediata será garantizar una transición ordenada para empleados, clientes y consumidores, al tiempo que la empresa buscará fortalecer su crecimiento manteniendo un enfoque en calidad, sostenibilidad e innovación.
Por su parte, Bueno destacó que la combinación de las capacidades industriales de Suzano con la experiencia comercial y de desarrollo de marcas de Kimberly-Clark permitirá acelerar la expansión del negocio.
"Estamos combinando lo mejor de la experiencia industrial y operativa de Suzano con las formidables capacidades internacionales de mercadotecnia y de marca de Kimberly-Clark, uniéndolas a través de valores compartidos de innovación y sostenibilidad", señaló el director de operaciones.
Con esta alianza, Suzano amplía su presencia más allá del suministro de pulpa, mientras Kimberly-Clark fortalece la proyección internacional de su negocio de papel e higiene mediante una estructura especializada.
Arbex inicia así operaciones respaldada por una amplia capacidad industrial, marcas con fuerte reconocimiento global y una estrategia orientada a consolidar su liderazgo en un mercado altamente competitivo.