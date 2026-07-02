Nace Arbex, el joint venture de US$3.400 millones entre Suzano y Kimberly-Clark

Empresas & Management

La nueva compañía nace con el objetivo de consolidarse como uno de los mayores fabricantes y distribuidores de productos de papel e higiene a nivel mundial, con operaciones en más de 70 mercados de los cinco continentes.

Por revistaeyn.com La industria mundial de productos de papel e higiene suma un nuevo actor de peso. Arbex inició oficialmente sus operaciones como una empresa independiente, resultado de un joint venture valorado en US$3.400 millones entre Suzano, el mayor proveedor de pulpa del mundo, y Kimberly-Clark, una de las principales compañías globales de bienes de consumo y cuidado personal. La nueva compañía nace con el objetivo de consolidarse como uno de los mayores fabricantes y distribuidores de productos de papel e higiene a nivel mundial, con operaciones en más de 70 mercados de los cinco continentes, una sede corporativa en los Países Bajos y una oficina operativa en Londres, desde donde se coordinará la mayor parte de la dirección ejecutiva.

Como parte de su estructura inicial, Arbex asumió los activos que anteriormente pertenecían a la división International Family Care & Professional (IFP) de Kimberly-Clark. Esto incluye 22 plantas de fabricación distribuidas en 14 países y un portafolio de más de 40 marcas regionales. Además, la empresa contará con una licencia de largo plazo para comercializar algunas de las marcas más reconocidas del sector, entre ellas Kleenex, Scott, Cottonelle, Andrex, Viva, WypAll y Kimberly-Clark Professional. El liderazgo de la nueva organización estará encabezado por Ehab Abou-Oaf, quien hasta ahora presidía la división IFP de Kimberly-Clark y asumirá como director ejecutivo de Arbex. Lo acompañarán Luis Renato Bueno, exvicepresidente ejecutivo de la división de bienes de consumo de Suzano, como director de operaciones, y Oscar Mousinho como director financiero. El consejo de administración será presidido por Walter Schalka, quien dirigió Suzano durante más de una década.