El canal tradicional concentra el 46 % de las ventas de consumo masivo en Centroamérica

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El informe de NielsenIQ destaca que Centroamérica cuenta con una extensa red de 346.870 puntos de venta independientes, una estructura comercial que permite a las marcas mantener cercanía con los consumidores y ampliar su cobertura territorial.

Por revistaeyn.com El canal tradicional continúa consolidándose como uno de los pilares del comercio de bienes de consumo masivo en Centroamérica. De acuerdo con un reciente análisis de la firma de inteligencia del consumidor NielsenIQ (NIQ), los pequeños comercios independientes y autoservicios concentran actualmente el 46 % de las ventas en valor de categorías de consumo masivo (FMCG) en la región, una participación que supera ampliamente el promedio latinoamericano, situado en 37%.

El informe destaca que Centroamérica cuenta con una extensa red de 346.870 puntos de venta independientes, una estructura comercial que permite a las marcas mantener cercanía con los consumidores y ampliar su cobertura territorial. Este ecosistema minorista se ha convertido en un motor clave para el crecimiento de fabricantes y distribuidores, especialmente en mercados donde las tiendas de barrio y pequeños negocios siguen siendo protagonistas en las decisiones de compra diarias. Sin embargo, el estudio también advierte que el potencial de este canal enfrenta importantes desafíos relacionados con la gestión de información y la distribución indirecta. A diferencia de las grandes cadenas de supermercados, los comercios tradicionales operan con limitaciones de espacio que reducen su oferta a un promedio de 1.665 artículos por establecimiento, lo que obliga a fabricantes y distribuidores a optimizar su estrategia de surtido.