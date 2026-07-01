Bajan las detenciones de barcos de Panamá en China, dice presidente Mulino

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Panamá cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas según publica la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Japón y Grecia están entre sus usuarios más importantes.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos se están reduciendo, aunque reconoció que esta situación podría afectar la valoración de la marina mercante del país centroamericano en la región de Asia-Pacífico. Panamá cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas según publica la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Japón y Grecia están entre sus usuarios más importantes.

China ha multiplicado la detención de buques de bandera panameña en sus puertos este año, luego de que un operador chino se vio obligado a salir de dos puertos situados cerca del Canal de Panamá porque la concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña. Hay tensión en la relación bilateral a raíz del conflicto marítimo y portuario, que tiene lugar en un contexto de lucha geopolítica entre Estados Unidos y China que ha alcanzado al Canal de Panamá, pese al pedido reiterado de Mulino de que no se inmiscuya a su país. "Gracias a Dios van en disminución" estas detenciones, "y estamos esperando la confirmación de una reunión personal, de mis enviados a China, para tratar esto al más alto nivel de ese país", afirmó el presidente panameño. Mulino sin embargo reconoció que esta situación con China "pudiera afectar la valoración" del abanderamiento panameño en el Memorando de Tokio, un acuerdo de Control del Estado Rector del Puerto que abarca a una veintena de autoridades marítimas de la región Asia-Pacífico.