Nestlé comprará leche a productores panameños tras advertencia de Mulino sobre importación

POR EFE Nestlé comprará leche a productores panameños, según anunció este viernes el Gobierno de Panamá, un día después de que el presidente José Raúl Mulino advirtiera a la compañía de que si no adquiría ese producto tampoco lo importaría. "La Nestlé va a comprar la leche. El ministro (Julio) Moltó (de la cartera de Comercio) (...) me escribió que hubo humo blanco. Ellos van hacer lo propio para comprar la leche. A lo mejor van a producir un nuevo producto, pero van a comprar la leche a nuestros productores", dijo Mulino a la prensa durante una visita a una obra.

El Ministerio de Comercio a Industrias también anunció que "con productores de Coclé (provincia central con una economía basada en la agricultura y ganadería), Nestlé anuncia que seguirá comprando leche a los productores panameños". La compañía láctea anunció hoy que volverá a comprar la leche grado C para lanzar un nuevo producto, según declaraciones de una portavoz de Nestlé recogidas por el diario local La Prensa. Mulino advirtió el pasado jueves a Nestlé que "si no compra leche nacional no importará" el producto, luego de que la transnacional anunciara la semana pasada que dejará de adquirir la producción de 320 proveedores panameños y esto generara protestas. El jefe de Estado dijo que esta medida, sumada a otras que su Administración impulsa, buscaría darle tranquilidad al sector lechero para que "más nunca" se repitan "esas imágenes de camiones de leche tirados en la carretera Interamericana, ese caos", como calificó una protesta de los productores a raíz del anuncio de la transnacional. Nestlé Panamá anunció la semana pasada "dejará de comprar leche a 320 productores de Azuero y Chiriquí" debido a la reducción "temporal de la frecuencia de producción en la línea de Leche Evaporada IDEAL® de su fábrica de Natá de los Caballeros, frente a la baja demanda sostenida y a la incidencia de sustitutos importados que han modificado el consumo local". Panamá produce cada año alrededor del 40 % de la leche que consume. En el 2024 el sector generó 163,5 millones de litros, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Esta medida "busca proteger la continuidad de la fábrica de Natá de los Caballeros - la primera de Nestlé en Centroamérica - que genera empleo a más de 300 familias", indicó la transnacional, y agregó que establecer la frecuencia de operación de la línea de leche evaporada dependerá de "la evolución de la demanda y a las dinámicas del mercado local".

Se buscan canales para absorber la producción desestimada por Nestlé