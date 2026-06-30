Nestlé eliminará los colorantes artificiales de sus productos para finales de 2026

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La iniciativa amplía los esfuerzos de Nestlé más allá de Estados Unidos, donde la empresa ya había eliminado los colorantes artificiales de todo su portafolio de productos.

Por revistaeyn.com Nestlé planea eliminar los colorantes artificiales de todos sus productos en todo el mundo para finales de 2026, informó un alto ejecutivo de la compañía, convirtiéndose en la primera gran empresa de alimentos en adoptar una medida de este tipo. La meta, que no había sido reportada previamente, surge en un contexto en el que las empresas alimentarias enfrentan una creciente presión para ofrecer productos más saludables, en medio del rápido auge de los medicamentos para la pérdida de peso basados en GLP-1 y de un mayor escrutinio por parte de los consumidores sobre los ingredientes de los alimentos.

La iniciativa amplía los esfuerzos de Nestlé más allá de Estados Unidos, donde la empresa ya había eliminado los colorantes artificiales de todo su portafolio de productos. "Para finales de este año tendremos todo el portafolio global de Nestlé libre de colorantes artificiales", dijo a Reuters Stefan Palzer, director de Tecnología de Nestlé, en una entrevista exclusiva realizada en la sede de la empresa en Vevey, Suiza. En los últimos años, fabricantes y minoristas de alimentos han intensificado los esfuerzos para eliminar de sus productos ingredientes como los colorantes sintéticos FD&C y edulcorantes como el jarabe de maíz. Ante la preocupación de los inversionistas de que las compañías de alimentos envasados puedan perder terreno a medida que los consumidores adoptan dietas más saludables, Nestlé ha centrado cada vez más su estrategia en productos dirigidos a personas preocupadas por su peso y por el consumo de alimentos procesados.