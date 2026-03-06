El gobierno de EEUU está rechazando reembolsar aranceles a empresas

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El gobierno de Estados Unidos ha rechazado reembolsar aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales el mes pasado, informó el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto. Funcionarios de aduanas están negando las solicitudes de las empresas para recuperar los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia invocados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que deja a las compañías en una situación de incertidumbre y está llevando más disputas a los tribunales, señaló el FT.

El gobierno estadounidense recaudó más de US$130.000 millones en pagos de aranceles ilegales, que fueron una pieza central de la política comercial de Trump. La Corte Suprema no proporcionó directrices sobre cómo emitir los reembolsos, lo que ha generado confusión sobre la forma en que los importadores serían compensados. Un juez de un tribunal de comercio de Estados Unidos ordenó al gobierno comenzar a pagar potencialmente miles de millones de dólares en reembolsos a los importadores que pagaron esos aranceles. Muchas empresas se han apresurado a presentar Correcciones Resumen Posteriores (Post Summary Corrections) para eliminar de los registros de envío los códigos arancelarios de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y solicitar reembolsos.