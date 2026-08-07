Un 57% de consumidores ya adquiere productos y servicios relacionados con la salud

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Un informe de PwC muestra que los consumidores buscan cada vez más productos y servicios que les aporten valor, conveniencia e información clara.

Por revistaeyn.com La salud y el bienestar han dejado de ser una preocupación exclusiva del sistema sanitario para convertirse en un factor determinante en las decisiones diarias de los consumidores. Así lo revela el informe Voice of the Consumer 2026, elaborado por PwC. Según el informe basado en una encuesta a 21,808 consumidores de 27 países, las personas evalúan cada vez con mayor frecuencia sus hábitos relacionados con la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, el control del peso, la apariencia física, el rendimiento y la longevidad.

Como resultado, la salud se incorpora a distintos momentos de la vida cotidiana: desde el desayuno y las compras en el supermercado hasta el uso de aplicaciones móviles, dispositivos wearables y servicios especializados. Esta tendencia también se refleja en las decisiones de compra. Más de la mitad de los consumidores (57 %) ya ha adquirido productos o servicios relacionados con salud y bienestar o manifiesta una clara intención de hacerlo, mientras que un 26 % adicional muestra interés, aunque todavía requiere más información antes de tomar una decisión. Los hallazgos de PwC muestran que los consumidores buscan cada vez más productos y servicios que les aporten valor, conveniencia e información clara. En este contexto, la salud se convierte en una importante oportunidad de crecimiento para las empresas que logren responder a estas nuevas demandas. El informe de PwC revela que sectores como alimentos, bebidas y retail están transformando la forma en que diseñan y posicionan sus ofertas. Tradicionalmente, las empresas organizaban su propuesta de valor alrededor de momentos específicos de consumo, como el desayuno, la merienda o el snack nocturno.