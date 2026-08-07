Un 57% de consumidores ya adquiere productos y servicios relacionados con la salud

Por revistaeyn.com
La salud y el bienestar han dejado de ser una preocupación exclusiva del sistema sanitario para convertirse en un factor determinante en las decisiones diarias de los consumidores. Así lo revela el informe Voice of the Consumer 2026, elaborado por PwC.
Según el informe basado en una encuesta a 21,808 consumidores de 27 países, las personas evalúan cada vez con mayor frecuencia sus hábitos relacionados con la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, el control del peso, la apariencia física, el rendimiento y la longevidad.
Como resultado, la salud se incorpora a distintos momentos de la vida cotidiana: desde el desayuno y las compras en el supermercado hasta el uso de aplicaciones móviles, dispositivos wearables y servicios especializados.
Esta tendencia también se refleja en las decisiones de compra. Más de la mitad de los consumidores (57 %) ya ha adquirido productos o servicios relacionados con salud y bienestar o manifiesta una clara intención de hacerlo, mientras que un 26 % adicional muestra interés, aunque todavía requiere más información antes de tomar una decisión.
Los hallazgos de PwC muestran que los consumidores buscan cada vez más productos y servicios que les aporten valor, conveniencia e información clara. En este contexto, la salud se convierte en una importante oportunidad de crecimiento para las empresas que logren responder a estas nuevas demandas.
El informe de PwC revela que sectores como alimentos, bebidas y retail están transformando la forma en que diseñan y posicionan sus ofertas. Tradicionalmente, las empresas organizaban su propuesta de valor alrededor de momentos específicos de consumo, como el desayuno, la merienda o el snack nocturno.
Según el estudio de PwC, el 73 % de los consumidores considera que la relación calidad-precio es el atributo más importante al adquirir productos o servicios relacionados con la salud y el bienestar. Este hallazgo refleja que los consumidores priorizan soluciones que ofrezcan valor, efectividad y simplicidad, buscando opciones accesibles que les ayuden a alcanzar sus objetivos de bienestar de manera práctica y confiable.
A medida que evoluciona la forma de acceder a la salud, el sistema que la respalda también avanza hacia un modelo más digital, conectado y basado en datos. El hábito de consultar a “Dr. Google” se ha potenciado con las nuevas herramientas de IA. El 80 % de los consumidores utiliza aplicaciones o dispositivos para al menos una actividad relacionada con la salud y el bienestar.
La inteligencia artificial tiene un papel clave en las primeras fases del proceso de compra. Entre las generaciones más jóvenes, el nivel de comodidad para utilizar herramientas de IA en tareas relacionadas con la salud y el bienestar alcanza el 86 %, frente al 62 % de los consumidores de mayor edad. Asimismo, los usuarios más jóvenes muestran una mayor familiaridad con aplicaciones enfocadas en la planificación de comidas, programas de ejercicio y seguimiento personalizado de indicadores de salud.
La Inteligencia Artificial avanza con rapidez; sin embargo, al momento de tomar decisiones relacionadas con la salud, la nutrición y la actividad física, la experiencia de especialistas sigue siendo el factor más influyente para el 57 % de las personas, seguida por la iniciativa individual (52 %) y la influencia de amigos, familiares o compañeros de trabajo (50 %).