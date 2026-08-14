Hospital en Costa Rica invirtió más de US$1 millón en modernización

Por revistaeyn.com
El Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo invirtió más de US$1 millón en la modernización de su quirófano y del área de hospitalización, una obra que permitirá ofrecer servicios de mayor complejidad en la Región Huetar Norte, en Costa Rica, reducir la necesidad de trasladar pacientes hacia otras zonas del país y generar nuevas oportunidades de empleo en la región.
Los recursos se destinaron a la remodelación integral del área quirúrgica y de las habitaciones, así como a adecuaciones eléctricas, mejoras en el sistema de gases médicos, la instalación de climatización especializada y la adquisición de nuevo equipamiento.
“Esta inversión representa una oportunidad para acercar servicios especializados a la población. Nuestro propósito es que las familias puedan recibir atención sin tener que salir de la región”, afirma Natalia Castro, directora general del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo.
El proyecto incorporó una nueva mesa quirúrgica, una lámpara cialítica LED, una máquina de anestesia y equipos de monitoreo. Asimismo, se modernizaron la instalación eléctrica y el sistema de suministro de gases médicos.
También se instaló un sistema de climatización diseñado para mantener las condiciones de temperatura, humedad y filtración requeridas durante los procedimientos quirúrgicos. Estas adecuaciones favorecen la seguridad durante las intervenciones y ofrecen condiciones apropiadas para el equipo médico.
Las habitaciones de hospitalización fueron remodeladas para mejorar la comodidad y seguridad durante la recuperación, así como los espacios destinados a familiares y acompañantes.
Según la institución, el hospital cuenta con el único quirófano privado de la Zona Norte. Su reapertura fortalecerá la realización de cirugías programadas en especialidades como cirugía general, ginecología, ortopedia, urología, otorrinolaringología y cirugía plástica, además de otros procedimientos que el equipo médico considere pertinentes.