Hospital en Costa Rica invirtió más de US$1 millón en modernización

El Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo invirtió más de US$1 millón en la modernización de su quirófano y del área de hospitalización, una obra que permitirá ofrecer servicios de mayor complejidad en la Región Huetar Norte, en Costa Rica, reducir la necesidad de trasladar pacientes hacia otras zonas del país y generar nuevas oportunidades de empleo en la región.

Los recursos se destinaron a la remodelación integral del área quirúrgica y de las habitaciones, así como a adecuaciones eléctricas, mejoras en el sistema de gases médicos, la instalación de climatización especializada y la adquisición de nuevo equipamiento.

“Esta inversión representa una oportunidad para acercar servicios especializados a la población. Nuestro propósito es que las familias puedan recibir atención sin tener que salir de la región”, afirma Natalia Castro, directora general del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo.

El proyecto incorporó una nueva mesa quirúrgica, una lámpara cialítica LED, una máquina de anestesia y equipos de monitoreo. Asimismo, se modernizaron la instalación eléctrica y el sistema de suministro de gases médicos.