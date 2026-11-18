Empresas & Management

El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, dijo en la conferencia de resultados trimestrales que Huang "renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta" la semana pasada, que la junta lo aceptó por unanimidad y que "no pretende restituir a Jensen como CEO".

Por Agencia EFE La junta directiva de Nvidia confirmó que "no pretende restituir" a Jensen Huang como director ejecutivo tras su dimisión y ha contratado a una firma para desarrollar la búsqueda de un sustituto "permanente", pese a una campaña para su regreso. El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, dijo en la conferencia de resultados trimestrales que Huang "renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta" la semana pasada, que la junta lo aceptó por unanimidad y que "no pretende restituir a Jensen como CEO".

Jones expresó su confianza en la jefa financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, divulgó que ha contratado a una firma para "dirigir la búsqueda" de un líder "permanente", y dijo que está actuando en beneficio de la empresa en esta "transición inesperada". Las declaraciones se producen después de que Huang emitiera un comunicado esta mañana en el que decía estar abierto a volver a dirigir Nvidia si la junta así lo decide, y agradecía las "llamadas de empleados, inversores, socios y clientes para que vuelva como CEO". Sobre Kress, Jones destacó que es una "profesional muy respetada" y aludió a su "papel central en el extraordinario crecimiento" de Nvidia en los últimos años. Aseguró que "conoce en profundidad" el negocio, los clientes, las operaciones y la situación financiera. Agregó que la junta ha "establecido un comité de supervisión de seguridad nacional y control de exportaciones" con un "grupo selecto de consejeros independientes, asesores externos de alto nivel y asesores jurídicos", lo que reforzará su "interlocución con el Gobierno de Estados Unidos, incluidos todos los organismos pertinentes".