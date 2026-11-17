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El aumento de las importaciones está afectando a la producción regional, pues la penetración de las compras exteriores en el mercado de las seis principales economías productoras pasó del 33,8 % en 2019 al 40,3 % en 2025, lo que impactó en las acerías latinoamericanas que operan actualmente solo al 60 % de su capacidad.

Por Agencia EFE El aumento de las importaciones de acero, principalmente procedentes de China, está intensificando la presión sobre la industria siderúrgica latinoamericana y debilitando el comercio entre los países de la región, advierte un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe señala que las importaciones directas e indirectas de acero en las seis principales economías productoras de América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú) aumentaron un 47 % entre 2019 y 2025, hasta alcanzar los 55,4 millones de toneladas, frente a los 37,6 millones de seis años antes.

Cerca del 40 % corresponde a acero incorporado en productos manufacturados, como maquinaria, vehículos y electrodomésticos, precisa el estudio de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). Constata el informe que China es el principal proveedor de la región, ya que sus exportaciones directas e indirectas a esos seis países más que se duplicaron durante el periodo entre 2019 y 2025, hasta alcanzar los 21,6 millones de toneladas en 2025. Los países del Sudeste Asiático también han ganado presencia, especialmente en México, Brasil y Colombia. El informe destaca que el acero chino llega a América Latina no solo mediante exportaciones directas, sino también incorporado en productos fabricados en terceros países. El aumento de las importaciones está afectando a la producción regional, pues la penetración de las compras exteriores en el mercado de las seis principales economías productoras pasó del 33,8 % en 2019 al 40,3 % en 2025, lo que impactó en las acerías latinoamericanas que operan actualmente solo al 60 % de su capacidad.