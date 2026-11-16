BID: Salarios en Latinoamérica podrían aumentar 4,2 % en una década con la IA

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Las tecnologías digitales ya están mejorando las actividades de las empresas y de los servicios públicos, y la adopción de la IA puede ampliar estos beneficios, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por revistaeyn.com Una amplia adopción de la inteligencia artificial (IA) puede aumentar el producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe un 5,1% en una década, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los salarios también podrían aumentar un 4,2 % durante el mismo período, pero el análisis subraya la necesidad de implementar reformas para lograr estos beneficios.

El informe, “De la digitalización a la inteligencia artificial: cómo transformar las promesas en productividad”, la edición 2026 de la serie Desarrollo en las Américas (DIA) del BID, destaca el potencial económico de la IA para una región que ha registrado un débil crecimiento de la productividad durante seis décadas. Las tecnologías digitales ya están mejorando las actividades de las empresas y de los servicios públicos, y la adopción de la IA puede ampliar estos beneficios. Pero estas tecnologías no aportan soluciones inmediatas: para aprovecharlas plenamente, las empresas y los gobiernos deben rediseñar procesos, capacitar al personal y adoptar nuevas prácticas de gestión. Su aplicación avanzará más rápidamente cuando las instituciones sean sólidas, haya competencias digitales de alta calidad, abundantes datos e infraestructura digital, y se eliminen los obstáculos a la innovación y a la propagación de la tecnología tanto en el sector público como en el privado. La movilidad laboral es fundamental para garantizar que los beneficios sean significativos y se distribuyan ampliamente.

La región está rezagada

Los principales hallazgos del informe fueron fundamentales para la presentación, en septiembre pasado, de la Alianza para la Adopción de la IA, liderada por el Grupo BID, que busca reunir a gobiernos de la región y empresas tecnológicas líderes, como Google, Anthropic, Microsoft y Nvidia, para avanzar en una hoja de ruta compartida para una adopción amplia y segura de la IA y aprovechar su potencial para impulsar la productividad en América Latina y el Caribe. “La inteligencia artificial puede convertirse en un poderoso acelerador del desarrollo, pero sus beneficios no se materializarán automáticamente”, afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn. “Este informe presenta una de las evaluaciones económicas más exhaustivas sobre lo que la digitalización y la IA podrían significar para América Latina y el Caribe, llevando el debate del potencial a la evidencia”, dijo Laura Alfaro-Maykall, economista jefe y consejera económica del BID.