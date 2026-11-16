BID: Salarios en Latinoamérica podrían aumentar 4,2 % en una década con la IA

Por revistaeyn.com
Una amplia adopción de la inteligencia artificial (IA) puede aumentar el producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe un 5,1% en una década, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los salarios también podrían aumentar un 4,2 % durante el mismo período, pero el análisis subraya la necesidad de implementar reformas para lograr estos beneficios.
El informe, “De la digitalización a la inteligencia artificial: cómo transformar las promesas en productividad”, la edición 2026 de la serie Desarrollo en las Américas (DIA) del BID, destaca el potencial económico de la IA para una región que ha registrado un débil crecimiento de la productividad durante seis décadas.
Las tecnologías digitales ya están mejorando las actividades de las empresas y de los servicios públicos, y la adopción de la IA puede ampliar estos beneficios. Pero estas tecnologías no aportan soluciones inmediatas: para aprovecharlas plenamente, las empresas y los gobiernos deben rediseñar procesos, capacitar al personal y adoptar nuevas prácticas de gestión.
Su aplicación avanzará más rápidamente cuando las instituciones sean sólidas, haya competencias digitales de alta calidad, abundantes datos e infraestructura digital, y se eliminen los obstáculos a la innovación y a la propagación de la tecnología tanto en el sector público como en el privado. La movilidad laboral es fundamental para garantizar que los beneficios sean significativos y se distribuyan ampliamente.
La región está rezagada
Los principales hallazgos del informe fueron fundamentales para la presentación, en septiembre pasado, de la Alianza para la Adopción de la IA, liderada por el Grupo BID, que busca reunir a gobiernos de la región y empresas tecnológicas líderes, como Google, Anthropic, Microsoft y Nvidia, para avanzar en una hoja de ruta compartida para una adopción amplia y segura de la IA y aprovechar su potencial para impulsar la productividad en América Latina y el Caribe.
“La inteligencia artificial puede convertirse en un poderoso acelerador del desarrollo, pero sus beneficios no se materializarán automáticamente”, afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.
“Este informe presenta una de las evaluaciones económicas más exhaustivas sobre lo que la digitalización y la IA podrían significar para América Latina y el Caribe, llevando el debate del potencial a la evidencia”, dijo Laura Alfaro-Maykall, economista jefe y consejera económica del BID.
Entre los principales hallazgos del informe se incluyen: La región está rezagada respecto de las economías desarrolladas en materia de adopción: el 35 % de los adultos declaró utilizar IA generativa en 2025-2026, en comparación con el 43 % en los países europeos de la OCDE y el 58 % en Estados Unidos.
Solo el 26 % de los adultos indica haber interactuado recientemente con el gobierno por medios digitales, en comparación con el 70% en los países de la OCDE y solo el 27 % de los adultos declara haber realizado compras recientemente por internet, en comparación con el 66 % en los países de la OCDE.
Si bien el 63 % de las empresas con participación digital encuestadas declara utilizar IA generativa, el 82 % recurre a herramientas listas para usar o con adaptaciones menores, en lugar de soluciones integradas en sus operaciones.
Para gestionar los riesgos, el informe plantea la necesidad de ofrecer capacitación focalizada y un mayor apoyo a los ingresos de los trabajadores desplazados, contar con sistemas educativos que fomenten la adaptabilidad, aumentar las inversiones públicas y privadas en ciberseguridad, y establecer regulaciones, incluidas las de privacidad de datos, que sopesen cuidadosamente los costos y beneficios para los hogares.
La digitalización y la IA ya están mostrando resultados medibles. En México, una aplicación basada en IA redujo la depresión un 20 %. En Costa Rica, un sistema electrónico de ventanilla única aumentó el valor de las exportaciones un 46 %. En São Paulo, Brasil, una plataforma digital de salud atiende a 3,4 millones de usuarios y ha realizado 2 millones de teleconsultas.
El informe concluye que América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de convertir la IA en un poderoso motor de productividad y crecimiento. Al fortalecer las instituciones, las competencias, los datos y la infraestructura digital, y ayudar a los gobiernos y las empresas a utilizar productivamente la IA a gran escala, la región puede convertir el cambio tecnológico en beneficios duraderos para el desarrollo.