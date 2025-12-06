Omnicom e IPG forman mayor holding global de publicidad y comunicaciones

Por revistaeyn.com
Omnicom Group anunció la adquisición de Interpublic Group (IPG), en una operación valorada en US$13.500 millones que unifica a dos de los conglomerados más relevantes de la industria de la publicidad, el marketing y las comunicaciones.
Con esta transacción, surge el mayor holding global del sector, con ingresos combinados que rondan los US$26.000 millones y una red que supera los 100.000 profesionales en todo el mundo.
El propósito de esta operación es integrar, en una sola estructura global, todas las capacidades del nuevo grupo —creatividad, medios, datos, tecnología, comercio, relaciones públicas y marketing digital— respaldadas por Omni, su plataforma inteligente que combina datos, tecnología y creatividad para impulsar decisiones más precisas.
Esta integración permite diseñar campañas con una segmentación más afinada, ejecutar medios de forma unificada, optimizar el desempeño en tiempo real y medir resultados de manera consistente en todos los mercados.
“La experiencia y el compromiso de nuestro equipo directivo, junto con la fortaleza de nuestras capacidades integradas, nos sitúan en una posición única para convertir este momento en un catalizador de crecimiento inteligente —para nuestra gente, nuestros clientes y nuestros accionistas —”, dijo John Wren, Presidente y CEO de Omnicom.
La operación de Omnicom en El Salvador se concentra en OGC - Omni Group Company, grupo de marketing integrado fundado en 1980 por Sherman Calvo, Presidente de OGC.
“En OGC llevamos hacia adelante la visión global de Omnicom aplicada al mercado local. La adquisición de IPG nos coloca en una posición única para convertir este momento en un catalizador de crecimiento para nuestros clientes, talento y el mercado salvadoreño, consolidando una visión que ha guiado al grupo durante más de 40 años, basada en la excelencia y el trabajo en equipo”, compartió al respecto Sherman Javier Calvo, vicepresidente de OGC.