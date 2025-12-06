Omnicom e IPG forman mayor holding global de publicidad y comunicaciones

Por revistaeyn.com

Omnicom Group anunció la adquisición de Interpublic Group (IPG), en una operación valorada en US$13.500 millones que unifica a dos de los conglomerados más relevantes de la industria de la publicidad, el marketing y las comunicaciones.

Con esta transacción, surge el mayor holding global del sector, con ingresos combinados que rondan los US$26.000 millones y una red que supera los 100.000 profesionales en todo el mundo.

El propósito de esta operación es integrar, en una sola estructura global, todas las capacidades del nuevo grupo —creatividad, medios, datos, tecnología, comercio, relaciones públicas y marketing digital— respaldadas por Omni, su plataforma inteligente que combina datos, tecnología y creatividad para impulsar decisiones más precisas.