Opinión: las mujeres redefiniendo el panorama del Marketing

A nivel mundial la brecha de género en los puestos de marketing ha mejorado alcanzando el 55% de representación en el sector durante 2024. Sin embargo, la disparidad sigue presente en términos de salario o ascensos, marcando una diferencia del 36% en los ingresos que perciben entre hombres y mujeres profesionales del marketing, según Search Engine. Esto demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto al reconocimiento de las mujeres en la industria, pero, a pesar de ello, las mujeres del marketing no solo estamos derribando las barreras de lo tradicional, sino que también estamos redefiniendo los parámetros del éxito, beneficiando a las marcas con KPI’S, mientras creamos conexiones auténticas y duraderas con los consumidores.

El marketing de hoy en día ha evolucionado no solamente en términos de tecnología, sino también de diversidad y equidad, en definitiva, hoy las mujeres desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de estrategias más empáticas, creativas e impactantes que demuestran que, más allá de la representación, nuestro liderazgo y talento tienen un impacto tangible tanto en los resultados como en las relaciones con la audiencia.

A medida que la industria de la mercadotecnia evoluciona, está claro que las mujeres no solo estamos dando forma al futuro, sino también impulsando su propósito.

En Zoomd, una empresa de tecnología de marketing móvil, somos conscientes de que el poder, la visión y el talento de las mujeres están cambiando los fundamentos mismos del marketing. Como líderes no nos limitamos a traspasar barreras, sino que impulsamos la innovación, redefiniendo el concepto de éxito, aportando empatía, creatividad y visión estratégica de vanguardia, creando campañas que no sólo cumplen los objetivos, sino que también generan confianza, autenticidad y un impacto duradero. A medida que el sector evoluciona, está claro que las mujeres no solo estamos dando forma al futuro, sino también impulsando su propósito.