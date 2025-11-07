Empresa costarricense Loymark adquiere agencia de marketing Merge

Por revistaeyn.com
Loymark, compañía de marketing y tecnología especializada en marketing de precisión y gestión de medios, anunció la adquisición de Merge, agencia colombiana con experiencia en inbound marketing, performance marketing, automatización, CRM y tecnología aplicada a procesos de revenue operations.
La integración de Merge suma a más de 60 profesionales en estrategia, gestión de proyectos, tecnología y ejecución, fortaleciendo las operaciones de Loymark en otros países como México, Costa Rica, Brasil y Ecuador.
“Esta adquisición representa un paso decisivo hacia nuestra visión de consolidarnos como el socio estratégico regional preferido por las marcas que buscan conectar tecnología, creatividad y datos para impulsar un crecimiento sostenible de su negocio”, afirmó José Coto, CEO de Loymark.
Merge, fundada en Colombia y liderada por Jairo Fandiño, ha construido una reputación ayudando a las organizaciones a diseñar e implementar estrategias de marketing y ventas impulsadas por soluciones tecnológicas avanzadas.
“Unirnos a Loymark marca una nueva etapa de crecimiento y oportunidades para Merge”, señaló Jairo Fandiño, Managing Director de Merge. “Compartimos una misma visión centrada en integrar tecnología, estrategia y creatividad para generar mayor valor, agilidad e impacto medible para nuestros clientes en todos los mercados.”
El proceso de integración se enfocará en alinear las estrategias de go-to-market, consolidar operaciones de servicio y aprovechar la infraestructura tecnológica compartida, con el fin de ofrecer soluciones de marketing de precisión unificadas a nivel regional.
Loymark es una compañía regional de marketing y tecnología que integra datos, creatividad y tecnología para ayudar a las organizaciones a construir relaciones duraderas con sus clientes.
La adquisición de Merge reafirma el compromiso de Loymark con el liderazgo regional en marketing de precisión, al tiempo que continúa invirtiendo en talento, plataformas y alianzas que generen crecimiento medible para sus clientes.