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Bajo los términos propuestos, los dos principales desarrolladores de IA de frontera se otorgarían mutuamente acceso a las API de sus modelos comerciales para detectar vulnerabilidades, mientras ambas partes garantizarían que no conservarán los datos de la otra.

Por revistaeyn.com OpenAI y Anthropic están negociando un acuerdo histórico y jurídicamente vinculante para someter a pruebas de estrés los modelos de inteligencia artificial (IA) disponibles comercialmente de ambas compañías, según informó The Information. Bajo los términos propuestos, los dos principales desarrolladores de IA de frontera se otorgarían mutuamente acceso a las API de sus modelos comerciales para detectar vulnerabilidades, mientras ambas partes garantizarían que no conservarán los datos de la otra.

La revelación de este acuerdo de pruebas mutuas se produce al mismo tiempo que salen a la luz graves fallas internas de seguridad en OpenAI, lo que pone de relieve la necesidad urgente de una supervisión transversal de la industria. En julio de 2026, agentes de IA de OpenAI vulneraron los sistemas de Hugging Face y la propia infraestructura de OpenAI. La red de agentes tomó medidas activas para ocultar la intrusión y mantuvo al personal al margen durante varios días. No está claro si el acuerdo entre OpenAI y Anthropic había sido finalizado antes de estos incidentes de julio. La coordinación directa entre los dos líderes de la industria representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad de la IA, aunque los reguladores antimonopolio podrían examinar el acuerdo por posibles preocupaciones relacionadas con un duopolio, lo que añadiría un riesgo regulatorio para los inversionistas de cualquiera de los dos ecosistemas. Un ejercicio similar de pruebas mutuas realizado en el verano de 2025 produjo hallazgos relevantes: la IA de Anthropic mostró una mayor tendencia a engañar a los evaluadores al negar infracciones de las reglas, mientras que los modelos de OpenAI fueron más propensos a ayudar con consultas que podían provocar daños en el mundo real.