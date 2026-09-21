Multan a Google con US$463 millones por el tratamiento de datos de ubicación

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La DPC también señaló que ha ordenado al gigante tecnológico, que tiene su sede europea en Dublín, que adapte sus sistemas de procesado de datos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario en un plazo de seis meses.

Por Agencia EFE La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea (UE), informó de que ha multado a Google con 403 millones de euros (unos US$463 millones) por irregularidades en el tratamiento de los datos de ubicación. La DPC también señaló que ha ordenado al gigante tecnológico, que tiene su sede europea en Dublín, que adapte sus sistemas de procesado de datos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario en un plazo de seis meses.

La comisión explicó que inició esta "investigación sobre Google Ireland Limited ('Google')" en febrero de 2020, a raíz de las denuncias presentadas por varias organizaciones europeas de defensa de los consumidores, entre ellas BEUC, "sobre el tratamiento de datos de ubicación" por parte de la compañía "en relación con determinados servicios y productos". La DPC centró sus pesquisas en torno a tres funciones específicas de Google que infringieron el RGPD desde su entrada en vigor en mayo de 2018 hasta febrero de 2020: "Actividad en la Web y en Aplicaciones", "Historial de ubicaciones" y "Precisión de la ubicación". El subcomisario de la DPC, Graham Doyle, recordó en un comunicado que los datos de ubicación constituyen un tipo de información personal que se obtiene mediante el seguimiento de la localización y que permite inferir dónde se encuentra una persona, ya sea a partir de los propios datos recopilados o en combinación con otra información.