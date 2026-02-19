Empresas & Management

AGEXPORT lanza más de 40 ferias y misiones para impulsar exportaciones de Guatemala

La hoja de ruta del sector exportador guatemalteco incluye eventos en América, Europa y Asia para diversificar mercados, fortalecer competitividad y acelerar la innovación en 2026.

Por revistaeyn.com Guatemala arranca 2026 con una agenda comercial ambiciosa. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) anunció su Ruta 2026, una estrategia que contempla más de 40 ferias internacionales, misiones comerciales, congresos sectoriales y ruedas de negocios en mercados clave de América, Europa y Asia. El objetivo es claro: diversificar destinos, incorporar innovación y enfrentar los nuevos retos del comercio internacional, en un contexto marcado por mayor competencia global, regulaciones más estrictas, presión logística y transformación tecnológica acelerada.

Para el sector exportador, esta agenda no solo representa promoción comercial, sino una herramienta concreta para generar empleo formal, atraer divisas y fortalecer la resiliencia empresarial.

Una hoja de ruta frente a los desafíos globales

El entorno actual impone desafíos complejos: volatilidad internacional, exigencias regulatorias más estrictas, costos energéticos elevados, debilidades en infraestructura vial y aeroportuaria, y trámites burocráticos que impactan la competitividad.

Ante este panorama, los sectores de Manufacturas, Servicios, Agrícola, Acuicultura y Pesca, Contact Center & BPO y Vestuario y Textiles (VESTEX) intensifican su presencia en plataformas estratégicas. A través de la Dirección de Crecimiento del Sector Exportador y la Gerencia de Vinculación Comercial, AGEXPORT estructuró un calendario 2026 orientado a: -Diversificar mercados y reducir dependencia de destinos tradicionales.

-Anticipar tendencias y requisitos internacionales.

-Integrar sostenibilidad, innovación y tecnología en la oferta exportable. -Impulsar la internacionalización de nuevas empresas. -Fortalecer la competitividad sistémica del país.

Diversificación, innovación y especialización productiva

La agenda 2026 incluye presencia en plataformas globales como: -Mobile World Congress Barcelona -Fruit Logistica -Fancy Food Show -Seoul Food Korea -Expo ANTADPLMA Chicago -The Global Produce and Floral Show

Competitividad logística y encadenamientos productivos

En materia logística y cadenas de suministro, la agenda incorpora espacios como Green Logistics, Expopack México y Expo ANTAD, claves para responder a exigencias internacionales en trazabilidad y tiempos de entrega. A nivel nacional, eventos como Agritrade, Expomueble, Expomueble Xela, Macro Rueda Multisectorial Guatemala, Conexión Empresarial y Plastimagen Guatemala buscan dinamizar encadenamientos productivos y fortalecer economías locales. “Agritrade abrirá el calendario internacional de 2026 y reafirma su carácter estratégico para el sector agroexportador. Reunirá compradores de 14 países y permitirá enfrentar la coyuntura actual, incluyendo el reto del 10% que deben asumir exportadores ante uno de sus principales mercados, Estados Unidos”, señaló Fernández.

Resultados y metas del sector exportador

A noviembre de 2025, las exportaciones acumuladas de Guatemala alcanzaron US$14.270 millones, reflejando la relevancia del sector para la economía nacional. AGEXPORT subraya que para potenciar esta estrategia será indispensable avanzar en la modernización portuaria, mejorar infraestructura logística y fortalecer la competitividad sistémica del país. La gremial también destacó el respaldo del Ministerio de Economía (MINECO) en la organización de pabellones país en ferias internacionales y el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) en diplomacia comercial.

Calendario clave para exportadores

Entre los principales eventos programados destacan: Febrero: Fruit Logistica, Encuentro Tributario Aduanero Marzo: Mobile World Congress Barcelona, Expocomer, Agritrade, Festival de Mango Abril: Misiones comerciales a República Dominicana y Chile Mayo: Expo ANTAD, Simposio de Acuicultura Junio: Green Logistics, Expopack México, Fancy Food Show, Seoul Food Korea Julio: Congreso Nacional de Aguacate, Rueda de Negocios Virtual Agosto: Expomueble, LAC Flavors, Congreso de Turismo de Salud Septiembre: Food & Beverage Miami, Macro Rueda Multisectorial Guatemala Octubre: The Global Produce and Floral Show, Supply Side Global Las Vegas Noviembre: Plastimagen Guatemala, PLMA Chicago Diciembre: Seminario del Cultivo de Mango

Por qué esta agenda importa para Centroamérica