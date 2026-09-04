Casi 800.000 personas están en empleo informal en Costa Rica, especialmente mujeres

Empresas & Management

Mientras el mercado laboral costarricense mantiene estabilidad en sus principales indicadores, la magnitud del empleo informal evidencia uno de los principales desafíos para mejorar la calidad y las condiciones de inserción laboral, particularmente entre los trabajadores independientes.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El empleo informal continúa representando una parte importante del mercado laboral de Costa Rica. Entre mayo y julio de 2026, un total de 799.000 personas se encontraban ocupadas bajo esta condición, equivalente al 36,6 % del total de trabajadores, según los principales indicadores del mercado laboral publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Aunque la proporción nacional de empleo informal no registró un cambio estadísticamente significativo frente al mismo trimestre de 2025, la evolución por sexo muestra un incremento relevante entre las mujeres.

En este grupo, la cantidad de trabajadoras con empleos informales aumentó en 27.000 personas durante el último año, para alcanzar un total de 291.000. Los hombres, por su parte, concentraron 508.000 personas en esta condición, lo que representa la mayor parte del empleo informal del país. Al medir su incidencia sobre el total de ocupados de cada sexo, el 38 % de los hombres tenía un empleo informal, mientras que entre las mujeres la proporción fue de 34,5 %, reporta el INEC. El fenómeno adquiere mayor dimensión entre quienes trabajan de manera independiente. De las 537.000 personas que laboraban por cuenta propia o como empleadoras, el 81,1 % tenía un empleo informal. En contraste, entre la población ocupada dependiente, que incluye principalmente a trabajadores asalariados, la incidencia fue de 22,1 %. Del total de personas con empleo informal, 436.000 se desempeñaban como independientes, mientras que otras 363.000 trabajaban como asalariadas o como auxiliares familiares. Estos datos reflejan que la informalidad mantiene una estrecha relación con las modalidades de trabajo independiente.