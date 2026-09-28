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Las señales que conviene detectar antes de llegar al límite del estrés

ManpowerGroup advierte que identificar las primeras señales resulta clave para evitar que el agotamiento avance hasta convertirse en un problema más difícil de manejar.

Por revistaeyn.com El último trimestre del año suele convertirse en una carrera contra el tiempo para cerrar pendientes antes de las vacaciones o el receso de fin de año. Entregas, reuniones, mensajes fuera del horario laboral y una agenda cada vez más cargada pueden generar niveles de estrés que no siempre se perciben de inmediato. ManpowerGroup advierte que identificar las primeras señales resulta clave para evitar que el agotamiento avance hasta convertirse en un problema más difícil de manejar. Aunque el burnout puede aparecer en cualquier momento del año, existen cambios de conducta y síntomas físicos que pueden funcionar como alertas tempranas.

Entre las primeras señales se encuentran una mayor dificultad para concentrarse, impaciencia, irritabilidad, problemas para dormir, cansancio permanente y una menor capacidad para disfrutar actividades que normalmente generan bienestar. Como cada persona experimenta el estrés de manera diferente, el principal indicador consiste en detectar cambios respecto de cómo se siente habitualmente, señala ManpowerGroup. Cuando todo parece urgente Una de las señales más frecuentes es la sensación de que no existe espacio entre una obligación y otra. Terminar una tarea y encontrar inmediatamente otra pendiente, responder mensajes mientras se participa en una reunión o intentar avanzar en varios asuntos simultáneamente puede generar una sensación de urgencia permanente. Esta dinámica también puede llevar a confundir productividad con hacer más cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la atención fragmentada incrementa el cansancio y puede dificultar la capacidad de establecer prioridades. Ante esta situación, una pregunta puede ayudar a recuperar perspectiva: ¿qué es realmente urgente y qué puede esperar? El cuerpo también da señales Dolores de cabeza, tensión muscular, alteraciones del sueño, cansancio y cambios en el apetito son otras señales que conviene observar, especialmente cuando persisten. ManpowerGroup recomienda no naturalizar estos síntomas y, cuando continúan, consultar con un especialista que pueda evaluar cada situación.