Las señales que conviene detectar antes de llegar al límite del estrés

Por revistaeyn.com
El último trimestre del año suele convertirse en una carrera contra el tiempo para cerrar pendientes antes de las vacaciones o el receso de fin de año. Entregas, reuniones, mensajes fuera del horario laboral y una agenda cada vez más cargada pueden generar niveles de estrés que no siempre se perciben de inmediato.
ManpowerGroup advierte que identificar las primeras señales resulta clave para evitar que el agotamiento avance hasta convertirse en un problema más difícil de manejar. Aunque el burnout puede aparecer en cualquier momento del año, existen cambios de conducta y síntomas físicos que pueden funcionar como alertas tempranas.
Entre las primeras señales se encuentran una mayor dificultad para concentrarse, impaciencia, irritabilidad, problemas para dormir, cansancio permanente y una menor capacidad para disfrutar actividades que normalmente generan bienestar. Como cada persona experimenta el estrés de manera diferente, el principal indicador consiste en detectar cambios respecto de cómo se siente habitualmente, señala ManpowerGroup.
Cuando todo parece urgente
Una de las señales más frecuentes es la sensación de que no existe espacio entre una obligación y otra. Terminar una tarea y encontrar inmediatamente otra pendiente, responder mensajes mientras se participa en una reunión o intentar avanzar en varios asuntos simultáneamente puede generar una sensación de urgencia permanente.
Esta dinámica también puede llevar a confundir productividad con hacer más cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la atención fragmentada incrementa el cansancio y puede dificultar la capacidad de establecer prioridades.
Ante esta situación, una pregunta puede ayudar a recuperar perspectiva: ¿qué es realmente urgente y qué puede esperar?
El cuerpo también da señales
Dolores de cabeza, tensión muscular, alteraciones del sueño, cansancio y cambios en el apetito son otras señales que conviene observar, especialmente cuando persisten. ManpowerGroup recomienda no naturalizar estos síntomas y, cuando continúan, consultar con un especialista que pueda evaluar cada situación.
La prevención también implica incorporar pausas activas, espacios de distensión, meditación u otras actividades que permitan desconectarse y recuperar energía. Organizar la jornada de acuerdo con los niveles personales de energía y reservar períodos sin reuniones para concentrarse son otras medidas que pueden contribuir a reducir la sobrecarga.
Bajar la velocidad
Cuando aparecen irritabilidad, dificultades para dormir o concentrarse, o la sensación de que todo resulta abrumador, continuar con la misma rutina puede profundizar el agotamiento. En ese momento conviene revisar la agenda y preguntarse qué tareas pueden delegarse, cuáles tienen verdadera prioridad y si es necesario mantener una carga tan elevada.
La responsabilidad también alcanza a las organizaciones. Los equipos de liderazgo pueden contribuir mediante una mejor distribución de cargas, objetivos claros y prioridades definidas, además de construir espacios donde pedir ayuda no sea interpretado como falta de compromiso.
Hablar de salud mental y acompañar a quienes enfrentan mayores niveles de agotamiento puede convertirse así en parte de una cultura laboral orientada al bienestar, apunta ManpowerGroup.