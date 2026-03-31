Guatemala adjudica a 57 empresas el plan de expansión eléctrica

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La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate informaron que, como resultado de la subasta inversa electrónica, fueron adjudicadas 57 empresas generadoras, configurando una matriz tecnológica diversificada que fortalecerá la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Por revistaeyn.com La licitación del Plan de Expansión de la Generación PEG-5 2025 en Guatemala avanza hacia su fase final tras completar la etapa de evaluación económica, en un proceso que ha destacado por su alta participación y un esquema competitivo orientado a asegurar el abastecimiento energético de largo plazo. La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate informaron que, como resultado de la subasta inversa electrónica, fueron adjudicadas 57 empresas generadoras, configurando una matriz tecnológica diversificada que fortalecerá la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

El proceso, anunciado en 2025, atrajo el interés de 59 compañías, de las cuales 50 lograron presentar ofertas tanto técnicas como económicas, lo que evidencia el dinamismo y atractivo del mercado energético guatemalteco. El PEG-5 contempla la contratación de hasta 1.400 megavatios (MW) de potencia garantizada y 150 MW de potencia instalada, con inicio de suministro previsto para 2030 y contratos de hasta 15 años. La etapa de evaluación económica se desarrolló a través de un mecanismo de subasta inversa electrónica que se extendió por 14 horas y 74 rondas consecutivas. Este modelo permitió a los participantes competir en tiempo real mediante reducciones sucesivas de precios, promoviendo condiciones más favorables para la contratación de energía. La administración del proceso estuvo a cargo de la firma especializada Quantum América, y contó con la supervisión de diversos actores del sector, entre ellos el Consejo de la Industria Eléctrica (CIE) y la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), así como representantes internacionales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras (CREE), además de entidades financieras que actuaron como observadores del cumplimiento de las bases del concurso.