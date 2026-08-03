Panamá elige los mejores café geisha para subasta internacional

Empresas & Management

El geisha lavado vencedor pertenece al lote La Torre de Lamastus Family Estate. En un grado cultivado a 1.830 metros de altura sobre el nivel del mar que obtuvo 96,62 puntos sobre 100 en la XXX edición del Best of Panama.

Por revistaeyn.com Un café geisha de categoría lavado, caracterizado por ser "muy floral y muy dulce", obtuvo la mayor calificación en la competencia anual Best of Panama (BOP) y liderará los granos especiales que irán a una subasta internacional en septiembre próximo, en la que el año pasado se pagó el precio récord de US$30.204 por un kilo de esta misma variedad. El geisha lavado vencedor pertenece al lote La Torre de Lamastus Family Estate. En un grado cultivado a 1.830 metros de altura sobre el nivel del mar que obtuvo 96,62 puntos sobre 100 en la XXX edición del Best of Panama, celebrado en la ciudad de Boquete, situada a unos 480 kilómetros de la capital panameña.

En la competencia BOP participan cada año granos geisha de las categorías lavado y natural (la diferencia entre ambas radica en la forma del secado del grano, lo que influye de forma determinante en sus características en la taza), y varietales (otros granos especiales distintos al geisha). En la categoría geisha natural, el primer lugar fue para Finca Lérida, de María Antonela Amoruso, con 95,63 puntos, mientras que en varietales el triunfo correspondió a Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, con 93,63 puntos.

La Torre, un lote de 21 años muy ganador

Wilford Lamatus, propietario del geisha lavado vencedor, dijo que el lote La Torre fue sembrado con árboles de esta variedad en el 2005. "Yo creo que es el lote (La Torre) que más ha ganado el Best of Panama. Esta es una competencia enormemente difícil, así que la satisfacción es inexplicable", afirmó. Este resultado deja claro al mundo que en Panamá "con un buen equipo de trabajo, un buen terroir (características del suelo, la altura y el clima), cualquiera puede lograr lo que hemos logrado nosotros si hacen todo cómo se debe hacer", agregó Lamatus. Panamá es un pequeño productor de café, con una cosecha 2024-2025 de 7.658.971 kilos - la cercana Honduras, noveno exportador del mundo, produjo 280 millones de kilos -, pero ha logrado un sitial en la industria internacional gracias al geisha que se cultiva en las montañas de la provincia occidental de Chiriquí.