Conozca los negocios familiares más antiguos de Centroamérica que todavía funcionan

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Según el estudio, de Payroll Prices la empresa familiar más antigua del mundo es Hōshi Ryokan, un hotel y spa en Japón fundado en el año 718 d.C.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Pese a la dificultad económica de los primeros meses, cerca del 82 % de las empresas nuevas sobreviven a su primer aniversario. Sin embargo, al décimo año, solo el 35 % sigue activa; las causas principales de cierre son las bajas ventas, el retiro y la venta del negocio. Para aquellos que inician un negocio con visión a largo plazo, hay mucha inspiración en las empresas familiares que han perdurado por décadas o incluso siglos. Payroll Prices realizó una investigación para hallar el negocio familiar más antiguo que sigue operando en cada país del mundo.

El equipo de Payroll Prices estableció como requisito que las empresas se encuentren operativas en la actualidad y que la familia fundadora siga conservando la mayoría de la propiedad. Se aceptó que las empresas hayan cambiado de propietario a lo largo de su historia, siempre y cuando sigan siendo propiedad de la familia fundadora en el presente. Según el estudio, la empresa familiar más antigua del mundo es Hōshi Ryokan, un hotel y spa en Japón fundado en el año 718 d.C. El hotelero original, Zengoro, estableció Hōshi Ryokan en las aguas termales naturales de Awazu Onsen en el año 718 d.C. como "una posada adecuada para calmar tanto el cuerpo como la mente." Integrado en la naturaleza y adaptado al cambio de las estaciones, el Hōshi Ryokan ha atendido necesidades y placeres atemporales durante más de 1.300 años.

El negocio familiar más antiguo de Estados Unidos es Avedis Zildjian Co., una empresa de equipamientos para batería fundada en Constantinopla en 1623 y trasladada a los Estados Unidos en el año 1929. En el caso de Latinoamérica, aparecen como el negocio familiar en funcionamiento más antiguo Hacienda Los Lingues (Chile) un complejo de 20.000 acres situado en las montañas a las afueras de San Fernando fundada en 1599, la tequilera José Cuervo (México) en 1758, Braillard (Perú) en 1821 y Delfino (Argentina) en 1838.

NEGOCIOS CENTROAMERICANOS

Para la región centroamericana, el estudio determinó que la empresa familiar más antigua es la agroindustrial Grupo Pantaleón (Guatemala), fundada en 1849; y Cafetalera El Patalillo (Costa Rica), fundada en 1888. Les siguen la empresa de venta de muebles, material de construcción y seguridad Comercial Larach (Honduras) fundada en 1900; la empresa de elaboración de dulces típicos La Casa de las Cajetas (Nicaragua) que data de 1908; Ferretería Freund (El Salvador) de 1913 y la productora cafetalera Lamastus Family Estates (Panamá) de 1918.

Payroll Prices señala que establecer o tomar las riendas del negocio familiar puede ser una forma muy gratificante de ganarse la vida. Sin embargo, conlleva riesgos, por lo que merece la pena considerar los siguientes consejos si quieres que el negocio perdure generacionalmente.