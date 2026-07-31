Panamá dice trabaja con datos confiables para decidir el futuro de mina

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El Ejecutivo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encargó a la multinacional suiza SGS la auditoría integral del yacimiento de Minera Panamá, filial First Quantum, que cesó operaciones después de que el Supremo declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión.

Por Agencia EFE Una comisión ministerial de Panamá sigue trabajando para decidir el futuro de una gran mina de cobre, operada por la canadiense First Quantum Minerals y cerrada en 2023 por orden judicial, en base a los datos de una auditoría internacional que ordenó para contar con información "confiable y técnica". Así respondió el titular del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Julio Moltó, miembro de la comisión ministerial que analiza el tema de la mina Cobre Panamá, a la posición de grupos ambientalistas que consideran que la auditoría, que arrojó un elevado cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del operador Minera Panamá, carece de sustento.

El Ejecutivo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encargó a la multinacional suiza SGS la auditoría integral del yacimiento de Minera Panamá, filial First Quantum, que cesó operaciones después de que el Supremo declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión. Desde el pasado 19 de junio una comisión integrada por Moltó y los ministros de Economía, Felipe Chapman, y Ambiente, Juan Carlos Navarro, analizó los resultados de la auditoría para recomendar, posiblemente antes de que finalice este año, qué hacer con la mina, cuya inversión se sitúa en los 10.000 millones de dólares. La directora de Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Lilian Guevara, dijo el miércoles a EFE que un análisis realizado a la auditoría de SGS arrojó que la misma "no es independiente ni integral" y que está basada en un "90 % en documentos de la propia empresa minera, donde reporta si cuenta con un plan de monitoreo o algunas medidas".