¿Qué puede hacer para convertirse en el próximo líder de su área?

La pregunta que suelen hacerse es: ¿está preparado para ayudar a otros a dar lo mejor de sí? Y esta pregunta pesa aún más si realiza bien su trabajo, porque cuando se mira más allá de los resultados propios, entonces las aptitudes de un líder empiezan a vislumbrarse.

Muchas personas creen que un ascenso es la consecuencia natural de hacer bien su trabajo. Y, aunque el buen desempeño es el punto de partida, hoy las empresas buscan mucho más que un colaborador eficiente cuando deben elegir a un nuevo líder.

Entonces, ¿qué puede hacer un profesional que quiere convertirse en el próximo líder de su área? ManpowerGroup destaca algunas acciones:

Destacarse sin esperar el cargo

Uno de los errores más frecuentes es pensar que primero hay que ser jefe para empezar a liderar.

En realidad, muchas de las competencias que las empresas buscan pueden demostrarse desde cualquier posición. Quienes proponen mejoras, colaboran con otras áreas, ayudan a resolver problemas o acompañan a compañeros con menos experiencia ya están mostrando comportamientos de liderazgo, apunta ManpowerGroup.

Comprender el negocio, no solo la tarea

Los futuros líderes necesitan entender cómo su trabajo contribuye a los objetivos generales de la organización. Por eso, quienes aspiran a crecer deberían interesarse por conocer el negocio, comprender las prioridades de la empresa y entender qué desafíos enfrentan otras áreas.

Esta mirada más amplia permite tomar mejores decisiones y conversar con otros equipos desde una perspectiva estratégica.

Aprender de manera continua

La incorporación de inteligencia artificial, nuevas tecnologías y modelos de trabajo híbridos exige una actualización permanente.

Las empresas valoran especialmente a quienes muestran curiosidad, buscan aprender nuevas habilidades y están dispuestos a salir de su zona de confort. El aprendizaje continuo ya no es solamente una herramienta para crecer profesionalmente: también es una señal de adaptabilidad.

Desarrollar habilidades humanas

Las promociones se definen por quién sabe comunicarse mejor, gestionar conflictos, escuchar, dar feedback, construir confianza y coordinar equipos. Las habilidades humanas se volvieron uno de los principales diferenciales del liderazgo moderno.

Trabajarlas puede marcar una diferencia importante cuando llega el momento de decidir un ascenso.