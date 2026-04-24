Netflix autoriza un plan de recompra de acciones por US$25.000 millones

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La medida busca revitalizar la cotización del coloso en Bolsa, que ha sufrido un desgaste considerable debido al pulso estratégico mantenido contra Paramount por el control de WBD durante el último febrero.

Por Agencia EFE Netflix informó que autorizó un programa adicional de recompra de acciones por un valor de US$25.000 millones tras el fracaso de acuerdo para la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD). El gigante del entretenimiento reafirmó su compromiso de compra en un informe publicado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, en inglés), donde se detalla que la adquisición de estas acciones se ejecutará sin estar sujeta a una fecha de vencimiento fija.

La medida busca revitalizar la cotización del coloso en Bolsa, que ha sufrido un desgaste considerable debido al pulso estratégico mantenido contra Paramount por el control de WBD durante el último febrero. Este movimiento de Netflix coincide con la aprobación por parte de la junta de accionistas de la fusión entre WBD y Paramount Skydance, un acuerdo que establece el pago de US$31 en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.