Alibaba oferta US$1.500 millones por la plataforma de reparto Pupu

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La oferta de Alibaba es más del doble que la presentada por su antigua filial Sun Art, ahora respaldada por el fondo DCP Capital, que puso unos US$600 millones sobre la mesa por Pupu.

Por Agencia EFE El gigante chino del comercio electrónico Alibaba presentó una oferta por US$1.500 millones para hacerse con la empresa de reparto a domicilio Pupu, respondiendo así a su rival Meituan, que hace unos meses cerró una operación similar. Ese medio cita a fuentes anónimas que apuntaron que la oferta de Alibaba es más del doble que la presentada por su antigua filial Sun Art, ahora respaldada por el fondo DCP Capital, que puso unos US$600 millones sobre la mesa por Pupu.

La oferta al alza del grupo con sede en Hangzhou (este) respondería a la cada vez más intensa competencia por hacerse con activos comerciales entre los tres grandes nombres del sector chino del comercio electrónico, donde lidia con JD.com y Meituan. Esta última anunció en febrero un acuerdo por US$717 millones para hacerse con Dingdong, otra firma que, como Pupu, está especializada en llevar a domicilio alimentos y otros productos de supermercado, un servicio muy demandado entre los ciudadanos del país asiático. Ese segmento es uno de los pocos que todavía presentan margen de crecimiento en términos de penetración en línea, y Pupu también es una de las últimas compañías independientes de reparto a domicilio que aún no han sido adquiridas por uno de los gigantes del sector, marcado, como tantos otros, por las guerras de precios en estos últimos años.