Paramount supera revisión legal en oferta por Warner Bros. Discovery

Empresas & Management

Según un documento presentado ante la Securities and Exchange Commission, la expiración del período de espera significa que no existen impedimentos legales inmediatos bajo la ley antimonopolio por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Por Agencia EFE Paramount Skydance informó del fin del período de espera de diez días previsto en la Ley Hart-Scott-Rodino para certificar la legalidad antimonopolio de su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), lo que elimina un obstáculo legal, pero no implica la aprobación de la operación. Según un documento presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), la expiración del período de espera significa que no existen impedimentos legales inmediatos bajo la ley antimonopolio por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Sin embargo, el acuerdo sigue dependiendo de que WBD acepte su oferta, ya que hasta ahora mantiene un acuerdo que alcanzó previamente con Netflix. Paramount lanzó una oferta hostil por US$108.000 millones en efectivo para comprar la totalidad de WBD, y en febrero agregó como incentivo 0,25 dólares adicionales por acción por cada trimestre que la operación no se haya completado después del 31 de diciembre de 2026. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE WBD, por su parte, mantiene otro acuerdo con Netflix, valorado en US$82.700 millones, incluida la deuda, bajo el cual acordó la venta de sus estudios y otros activos, y que está previsto someter a votación de los accionistas el 20 de marzo. Entretanto, un grupo de ocho senadores demócratas, liderados por Corey Booker, solicitó a Paramount que preserve toda la documentación relacionada con la operación y aclare sus contactos con la Administración de Donald Trump ante posibles preocupaciones por interferencia política, según recogen medios locales.