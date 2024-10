Podcast: Pensar en voz alta consigue nuevo oro en los MUSE Creative Awards

Los MUSE Creative Awards reciben más de 8.700 nominaciones de todo el mundo, y establece un estándar para reconocer la cúspide de la creatividad y la excelencia; no son solo una celebración al talento, son un testimonio de la innovación ilimitada y la visión que impulsa a las industrias creativas y de creación de contenido hacia adelante. Esta premiación destaca a aquellos que rompen fronteras, redefinen estándares e inspiran al mundo con su extraordinario trabajo.

“La innovación es el latido del progreso. En los MUSE Awards reconocemos a aquellos que abren nuevos caminos, desafían normas y establecen nuevos estándares en sus campos. Los ganadores de este año ejemplifican el espíritu de empujar los límites y atreverse a liderar.” dijo Thomas Brandt, portavoz de la IAA, organizadora del premio.

Un jurado de 78 renombrados expertos provenientes de 25 países, cada uno líder en su campo, evaluó las inscripciones con excepcional rigor y precisión. Su experiencia combinada y diversos antecedentes aportaron una profunda visión al proceso de evaluación, destacando la calidad excepcional de cada nominación. El proceso de evaluación a ciegas mantuvo los más altos estándares de equidad, permitiendo que cada trabajo sea evaluado por sus propios méritos.

Los MUSE Creative Awards atraen a los mejores talentos de todos los rincones del mundo. La competencia contó este año con presentaciones de proyectos de cientos de marcas internacionalmente reconocidas como Northwell Health, International Monetary Fund, Milwaukee Bucks, Geely Design, Zippo Outdoor Products Co., Ltd., Toyota USA, Netflix APAC, Kraft Heinz, McDonald's, Sandoz, AIA, Grand Seiko, Amazon, Louis Vuitton, The North Face, McKinsey y William Grant and Sons, entre miles de nominaciones.

“Destacarse entre un talento tan extraordinario no es poca cosa, felicitamos a aquellos cuyo trabajo visionario no solo capta la atención, sino que también transforma perspectivas e impulsa la evolución de sus industrias”, añadió Thomas Brandt