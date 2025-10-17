Ricardo Castillo Sinibaldi: legado en Intecap

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Ricardo Castillo Sinibaldi concluye su labor como miembro de la Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). Así lo dio a conocer la entidad, por medio de un comunicado de prensa.
Ya en agosto nos adelantaba, durante la Cumbre Empresarial de E&N 2025, su decisión de salir del Instituto, pero no del Instituto para la Recreación de los Trabajadores (IRTRA), "porque es mi vida y es lo que quiero dejar como legado a mi país (Guatemala)".
Durante 44 años de servicio en el Intecap se dedicó a fortalecer la formación profesional, la productividad y la competitividad en Guatemala.
"Su liderazgo deja una huella profunda en la historia del Intecap, impulsando proyectos y centros de capacitación que hoy benefician a miles de guatemaltecos", indica la entidad en comunicado, donde da a conocer el homenaje que le realizó al empresario.
A lo largo de su vida, Sinibaldi ha ocupado cargos directivos en instituciones guatemaltecas, como la Empresa Eléctrica de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala y el Instituto para la Recreación de los Trabajadores (IRTRA), entidad que preside desde hace varios años y donde continuará.
"Nuestro trabajo siempre ha sido por Guatemala, por la paz del país, por el desarrollo, por la empresa privada (...) Yo he trabajado en muchos lugares porque creemos que la gente honrada es la que debe llegar a esos puestos, porque somos patriotas y demostrar que sí se puede", indicó Sinibaldi, en el encuentro con E&N, en agosto 2025.
El IRTRA es un referente en la mente de todas las personas como un lugar en donde todo es posible y donde el trabajo bien hecho es una constante.
Al entrar a la Junta Directiva del Instituto de Recreación insistió en construir un parque con atracciones y, finalmente, un colega de la Junta Directiva propuso darle una oportunidad y fue en 1970 cuando nombraron a Castillo Sinibaldi a cargo del IRTRA.
¿Cuál es la clave de su éxito? Lo resume en la sencillez. "Yo soy un hombre que vivo normalmente y estoy siempre para servir. Yo siempre estoy listo para conversar y estar en donde se toman decisiones", apuntó a E&N.
Por su destacada labor, ha sido reconocido con la Orden del Quetzal en Grado Gran Cruz, el Golden Ticket Award, y su ingreso al Salón de la Fama de IAAPA y de la World Waterpark Association.
Castillo Sinibaldi es también un líder destacado por su alta Reputación y Confianza, según el estudio Confianza de E&N, que este 2025 cumplió tres años y destacó, en un evento en Guatemala, el liderazgo del guatemalteco, ya que en las ediciones ha conquistado la cumbre del país.
APORTES DE SINIBALDI AL INTECAP
Entre sus aportes más significativos destaca su participación en la creación del Fondo de Becas Talento, una iniciativa que nació en la Junta Directiva con el propósito de brindar oportunidades de capacitación a personas con potencial, pero con limitaciones económicas. Su visión fue clave para que este fondo tuviera un enfoque sostenible, garantizando apoyo continuo a las nuevas generaciones.
También promovió el Galardón a la Productividad y Competitividad, instituido en 2004 por el Intecap como símbolo de excelencia y compromiso con el país. Este reconocimiento distingue cada año a las empresas que transforman y generan impacto positivo en su entorno.