Ricardo Castillo Sinibaldi: legado en Intecap

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Ricardo Castillo Sinibaldi concluye su labor como miembro de la Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). Así lo dio a conocer la entidad, por medio de un comunicado de prensa.

Ya en agosto nos adelantaba, durante la Cumbre Empresarial de E&N 2025, su decisión de salir del Instituto, pero no del Instituto para la Recreación de los Trabajadores (IRTRA), "porque es mi vida y es lo que quiero dejar como legado a mi país (Guatemala)".

Durante 44 años de servicio en el Intecap se dedicó a fortalecer la formación profesional, la productividad y la competitividad en Guatemala.

"Su liderazgo deja una huella profunda en la historia del Intecap, impulsando proyectos y centros de capacitación que hoy benefician a miles de guatemaltecos", indica la entidad en comunicado, donde da a conocer el homenaje que le realizó al empresario.

A lo largo de su vida, Sinibaldi ha ocupado cargos directivos en instituciones guatemaltecas, como la Empresa Eléctrica de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala y el Instituto para la Recreación de los Trabajadores (IRTRA), entidad que preside desde hace varios años y donde continuará.

"Nuestro trabajo siempre ha sido por Guatemala, por la paz del país, por el desarrollo, por la empresa privada (...) Yo he trabajado en muchos lugares porque creemos que la gente honrada es la que debe llegar a esos puestos, porque somos patriotas y demostrar que sí se puede", indicó Sinibaldi, en el encuentro con E&N, en agosto 2025.