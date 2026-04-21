AutoStar introduce la marca de modelos eléctricos smart en Costa Rica

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La llegada incluye los vehículos eléctricos smart #1 y smart #3, en una apuesta que refuerza la expansión global de la compañía, que ya alcanza presencia en 40 países.

Por revistaeyn.com La empresa AutoStar anunció el ingreso oficial de la marca automotriz eléctrica smart a Costa Rica, convirtiéndose en el primer mercado de Centroamérica en recibir los modelos inteligentes premium de la firma. La llegada incluye los vehículos eléctricos smart #1 y smart #3, en una apuesta que refuerza la expansión global de la compañía, que ya alcanza presencia en 40 países.

El desembarco de smart en el país centroamericano se da en alianza con AutoStar, representante local del Grupo Kaufmann, con el que la marca ya ha trabajado previamente en Chile. “Ingresar a Costa Rica es un paso importante para smart. No solo representa nuestro mercado global número 40, sino que también funciona como puerta de entrada a una nueva región: Centroamérica”, afirmó Kang Yi, director global de marketing (CMO) de smart. Costa Rica ha impulsado políticas públicas orientadas a la movilidad eléctrica y cuenta con una infraestructura en expansión, factores que han favorecido una mayor penetración de este tipo de vehículos. La historia de smart se remonta a la década de 1990, pero su transformación más reciente comenzó en 2019, cuando Mercedes-Benz AG y Zhejiang Geely Holding Group establecieron una empresa conjunta global para relanzar la marca. Desde entonces, smart ha evolucionado hacia un enfoque completamente eléctrico, con una oferta de vehículos premium diseñada por el equipo global de Mercedes-Benz bajo la filosofía “Love, Pure, Unexpected”.