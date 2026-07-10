Volkswagen reducirá capacidades de producción de vehículos anuales

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La compañía, que tiene una capacidad instalada de 12 millones de vehículos, dijo que también va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50 % y se va a concentrar en los segmentos de mercado más atractivos.

Por Agencia EFE El grupo automovilístico alemán Volkswagen informó de que va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia pero no dio detalles de reducciones de empleos o cierres de fábricas. La compañía, que tiene una capacidad instalada de 12 millones de vehículos, dijo tras una reunión del consejo de vigilancia con la dirección de la compañía en la sede en Wolfsburg que también va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50 % y se va a concentrar en los segmentos de mercado más atractivos.

La complejidad de su oferta de modelos se reducirá en hasta un 75 %, añadió el grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche, Skoda y Seat/Cupra. "Con nuestro plan de futuro, nos movemos en la siguiente fase de la transformación por nuestros propios medios. Hacemos al grupo Volkswagen más rápido, más resiliente y más competitivo", dijo el consejero delegado, Oliver Blume. La dirección del grupo Volkswagen presentó al consejo de supervisión un paquete de medidas con 12 iniciativas en una reunión en la que iban a hablar de medidas de ahorro para mejorar su competitividad en el entorno económico y geopolítico actual y el aumento de costes sobre todo por los aranceles. Volkswagen afronta problemas debido a que los aranceles dificultan las ventas en EEUU y a la fuerte competencia en China, país que a su vez trata de vender sus automóviles en Europa. El grupo considera que estas medidas "mejorarán la posición resiliente de Volkswagen en un demandante periodo de transformación para la industria automovilística" y contribuirán a mantener el futuro de Alemania como localización industrial.