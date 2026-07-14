¿Ideología política influye en la preferencia por Messi o Cristiano Ronaldo?

Ocio

Los autores aclaran que el estudio no debe interpretarse de forma determinista ni como un veredicto sobre los gustos particulares de los aficionados, sino que "el hallazgo sugiere que bajo las elecciones personales subyacen corrientes y valores que influyen en la vida social y política".

Por Agencia EFE Una investigación científica internacional, en la que ha participado la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha desvelado que la rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo trasciende el ámbito estrictamente deportivo y se vincula con la ideología política de los aficionados. El estudio, realizado por investigadores de la Carlos III, la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), ha descubierto que "en general, los perfiles progresistas prefieren a Messi, mientras que los conservadores se decantan por Cristiano".

De hecho, la ideología política fue "el predictor individual más sólido", una vez controlados los factores demográficos, el uso de los medios de comunicación, la personalidad y la cognición, según ha explicado una de las autoras, Teresa Gil López, profesora del departamento de Ciencias Sociales de la UC3M y del Instituto Juan Linz. "Los encuestados más progresistas preferían a Messi, mientras que los más conservadores preferían a Ronaldo. También es destacable el efecto de moderación entre la edad y la ideología: el efecto de la ideología es más marcado entre los encuestados más jóvenes y se atenúa en los grupos de mayor edad", insiste Gil López. Los autores aclaran que el estudio no debe interpretarse de forma determinista ni como un veredicto sobre los gustos particulares de los aficionados, sino que "el hallazgo sugiere que bajo las elecciones personales subyacen corrientes y valores que influyen en la vida social y política". El estudio "no es un veredicto sobre el gusto de nadie y no afirma que la política determine la preferencia futbolística de una persona de manera mecánica e inevitable", según Saifuddin Ahmed, del NTU de Singapur.