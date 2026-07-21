Lecciones de la selección de España: confianza, liderazgo y propósito

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Más allá de competir por un campeonato, el equipo español logró consolidar un fuerte sentido de pertenencia alrededor de una forma de entender el fútbol y de representar a su país, un aspecto que, trasladado al ámbito empresarial, fortalece el compromiso de los colaboradores y mejora la resiliencia frente a la incertidumbre.

Por revistaeyn.com La reciente victoria de la selección española en el Mundial dejó mucho más que una celebración deportiva. Para el mundo empresarial, el triunfo representa un ejemplo de cómo la confianza, el liderazgo responsable y un propósito compartido pueden convertirse en factores decisivos para alcanzar resultados extraordinarios en escenarios de alta exigencia. Así lo plantea Ángel Alloza, director de la fundación empresarial Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, quien sostiene que el éxito del combinado español refleja principios que también distinguen a las organizaciones con mejor desempeño.

"La victoria de España en el Mundial trasciende el ámbito deportivo. Más allá del resultado, representa un ejemplo extraordinario de cómo el liderazgo responsable y la confianza pueden convertirse en los principales activos para alcanzar un rendimiento excepcional en contextos de máxima presión e incertidumbre", señala Alloza. El especialista explica que, al igual que ocurre en las empresas más exitosas, el rendimiento sostenido no depende únicamente del talento individual, sino de la capacidad de construir culturas organizacionales basadas en la confianza y la colaboración. Uno de los principales aprendizajes que deja la selección española es la evolución del concepto de liderazgo. Frente a los modelos tradicionales sustentados en el control y la jerarquía, el entorno actual demanda líderes capaces de crear espacios donde las personas se sientan valoradas, escuchadas y comprometidas con un objetivo común. La construcción de un propósito compartido también figura entre las enseñanzas más relevantes. Más allá de competir por un campeonato, el equipo español logró consolidar un fuerte sentido de pertenencia alrededor de una forma de entender el fútbol y de representar a su país, un aspecto que, trasladado al ámbito empresarial, fortalece el compromiso de los colaboradores y mejora la resiliencia frente a la incertidumbre.