Lecciones de la selección de España: confianza, liderazgo y propósito

Por revistaeyn.com
La reciente victoria de la selección española en el Mundial dejó mucho más que una celebración deportiva. Para el mundo empresarial, el triunfo representa un ejemplo de cómo la confianza, el liderazgo responsable y un propósito compartido pueden convertirse en factores decisivos para alcanzar resultados extraordinarios en escenarios de alta exigencia.
Así lo plantea Ángel Alloza, director de la fundación empresarial Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, quien sostiene que el éxito del combinado español refleja principios que también distinguen a las organizaciones con mejor desempeño.
"La victoria de España en el Mundial trasciende el ámbito deportivo. Más allá del resultado, representa un ejemplo extraordinario de cómo el liderazgo responsable y la confianza pueden convertirse en los principales activos para alcanzar un rendimiento excepcional en contextos de máxima presión e incertidumbre", señala Alloza.
El especialista explica que, al igual que ocurre en las empresas más exitosas, el rendimiento sostenido no depende únicamente del talento individual, sino de la capacidad de construir culturas organizacionales basadas en la confianza y la colaboración.
Uno de los principales aprendizajes que deja la selección española es la evolución del concepto de liderazgo. Frente a los modelos tradicionales sustentados en el control y la jerarquía, el entorno actual demanda líderes capaces de crear espacios donde las personas se sientan valoradas, escuchadas y comprometidas con un objetivo común.
La construcción de un propósito compartido también figura entre las enseñanzas más relevantes. Más allá de competir por un campeonato, el equipo español logró consolidar un fuerte sentido de pertenencia alrededor de una forma de entender el fútbol y de representar a su país, un aspecto que, trasladado al ámbito empresarial, fortalece el compromiso de los colaboradores y mejora la resiliencia frente a la incertidumbre.
Otro elemento destacado es la gestión de la diversidad. La convivencia de jugadores con diferentes generaciones, trayectorias y estilos de juego demuestra que la diversidad puede convertirse en una ventaja competitiva cuando existe una cultura basada en la confianza y el respeto.
Alloza también subraya que el éxito deportivo tuvo un impacto positivo en la reputación del país, al proyectar valores como el trabajo en equipo, la humildad y la excelencia, recordando que la reputación se construye principalmente a partir de comportamientos coherentes y no solo mediante estrategias de comunicación.
"Las empresas necesitan líderes capaces de inspirar, conectar y movilizar. Líderes que comprendan que la confianza no es un elemento intangible difícil de gestionar, sino un activo estratégico que determina la capacidad de una organización para innovar, atraer talento, construir reputación y generar valor a largo plazo", afirma el director de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.
Para el experto, el triunfo de España confirma que las organizaciones del futuro serán aquellas capaces de sustituir el liderazgo basado en el control por uno centrado en la confianza, el propósito y la construcción de capacidades colectivas.