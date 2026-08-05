Publicaciones de ejecutivos en LinkedIn generan cuatro veces más interacciones

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Ante el crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial, la reputación y la credibilidad humana adquieren mayor valor, y que una participación auténtica de los ejecutivos puede humanizar las marcas y generar afinidad con sus audiencias.

Por revistaeyn.com La presencia de los líderes en LinkedIn adquiere mayor relevancia a medida que las personas ganan espacio como voces de confianza para las organizaciones. En un artículo de esta red social, se destaca a los ejecutivos como voces capaces de trasladar el conocimiento de las empresas a sus audiencias. La publicación también señala que el 95 % de los llamados “hidden buyers”, profesionales que influyen en las decisiones de compra sin ser los compradores directos, son más receptivos al acercamiento de una empresa cuando existen líderes visibles y con credibilidad demostrada en su perfil de LinkedIn.

Esta capacidad de influencia también se refleja en la interacción. Según datos de esta red social, el contenido de ejecutivos de alta dirección genera cuatro veces más interacción que otras publicaciones en la plataforma. Además, ante el crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial, la reputación y la credibilidad humana adquieren mayor valor, y que una participación auténtica de los ejecutivos puede humanizar las marcas y generar afinidad con sus audiencias. Ante este escenario, la presencia de un líder en LinkedIn no debería limitarse a mantener actualizado su perfil. El primer paso consiste en definir una marca personal clara, a partir de los temas en los que posee experiencia, el valor que puede aportar y los públicos con los que desea relacionarse. “Los líderes tienen una oportunidad de trasladar su trayectoria y conocimiento a conversaciones que también generan valor para sus organizaciones. Por eso, la marca personal no debe responder únicamente a ganar visibilidad, sino a tener claridad sobre qué queremos posicionar, cómo queremos ser percibidos y con cuáles públicos queremos relacionarnos”, explicó Diego Villagra, gerente de cuentas y de la unidad digital de CCK.