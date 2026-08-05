Publicaciones de ejecutivos en LinkedIn generan cuatro veces más interacciones

Por revistaeyn.com
La presencia de los líderes en LinkedIn adquiere mayor relevancia a medida que las personas ganan espacio como voces de confianza para las organizaciones. En un artículo de esta red social, se destaca a los ejecutivos como voces capaces de trasladar el conocimiento de las empresas a sus audiencias.
La publicación también señala que el 95 % de los llamados “hidden buyers”, profesionales que influyen en las decisiones de compra sin ser los compradores directos, son más receptivos al acercamiento de una empresa cuando existen líderes visibles y con credibilidad demostrada en su perfil de LinkedIn.
Esta capacidad de influencia también se refleja en la interacción. Según datos de esta red social, el contenido de ejecutivos de alta dirección genera cuatro veces más interacción que otras publicaciones en la plataforma. Además, ante el crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial, la reputación y la credibilidad humana adquieren mayor valor, y que una participación auténtica de los ejecutivos puede humanizar las marcas y generar afinidad con sus audiencias.
Ante este escenario, la presencia de un líder en LinkedIn no debería limitarse a mantener actualizado su perfil. El primer paso consiste en definir una marca personal clara, a partir de los temas en los que posee experiencia, el valor que puede aportar y los públicos con los que desea relacionarse.
“Los líderes tienen una oportunidad de trasladar su trayectoria y conocimiento a conversaciones que también generan valor para sus organizaciones. Por eso, la marca personal no debe responder únicamente a ganar visibilidad, sino a tener claridad sobre qué queremos posicionar, cómo queremos ser percibidos y con cuáles públicos queremos relacionarnos”, explicó Diego Villagra, gerente de cuentas y de la unidad digital de CCK.
A partir de ese posicionamiento, el perfil debe comunicar de manera coherente quién es el profesional y cuál es su propuesta de valor. Más allá de funcionar como un currículum digital, LinkedIn permite demostrar conocimiento, participar en conversaciones relevantes y establecer conexiones estratégicas.
Para evaluar esta presencia, LinkedIn cuenta con el Social Selling Index (SSI), un indicador sobre 100 puntos que analiza 4 componentes: establecer una marca profesional, encontrar a las personas adecuadas, interactuar a partir de información relevante y construir relaciones. El resultado permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el uso de la plataforma y ofrece un punto de referencia para orientar la estrategia personal.
El contenido también debe responder a un propósito. Compartir aprendizajes, perspectivas sobre la industria, experiencias o análisis permite demostrar conocimiento sin la necesidad de publicar todos los días. Cada publicación debe aportar valor a la audiencia y reforzar el posicionamiento que se busca construir, con temas vinculados a la experiencia y al ámbito profesional del líder.
La presencia estratégica tampoco depende únicamente de publicar contenido. Comentar con criterio, participar en conversaciones relevantes y construir una red alineada con los objetivos profesionales permite ampliar la visibilidad y desarrollar relaciones de valor.
La IA puede apoyar este proceso al facilitar la identificación de temas, la organización de ideas y el desarrollo de primeros borradores. Sin embargo, debe funcionar como una herramienta de apoyo y no como sustituto de la voz propia. La experiencia, el criterio y la perspectiva del profesional son los elementos que agregan autenticidad al contenido y fortalecen su credibilidad ante la audiencia.
Una gestión consistente de estos elementos permite que la presencia digital de un líder trascienda su perfil individual y contribuya también a la visibilidad, confianza y reputación de la organización que representa.