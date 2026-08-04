Auge de la IA genera nuevas necesidades de talento humano

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La inteligencia artificial necesita personas que la implementen, la supervisen, la entrenen y garanticen que su uso sea seguro, eficiente y responsable, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com Cada revolución tecnológica cambia la forma de trabajar. Ocurrió con la mecanización, con la llegada de internet y con la transformación digital. La de hoy es la que genera la inteligencia artificial (IA), y no solamente porque cambia el modo de hacer tareas cotidianas, sino porque también genera nuevas oportunidades laborales. A medida que las empresas incorporan herramientas de IA en áreas como Recursos Humanos, Finanzas, Marketing, Tecnología, Operaciones o Atención al Cliente, aparecen necesidades que antes simplemente no existían.

ManpowerGroup señala que si bien los ingenieros especializados en IA y machine learning continúan siendo algunos de los más buscados, hoy las organizaciones necesitan mucho más que talento técnico. "Cada vez cobran mayor protagonismo los responsables de diseñar estrategias de adopción de IA dentro de las empresas. Estos profesionales actúan como puente entre el negocio y la tecnología, identificando oportunidades donde la inteligencia artificial puede generar valor y priorizando proyectos según su impacto", dice ManpowerGroup. También crece la demanda de especialistas en gobernanza y ética. A medida que la IA toma decisiones que afectan procesos, clientes y colaboradores, también crece la necesidad de establecer mecanismos de control. Otros perfiles que hoy se buscan son los entrenadores y evaluadores de modelos. Aunque muchas personas imaginan que la inteligencia artificial funciona de manera completamente autónoma, la realidad es muy distinta. Los modelos necesitan ser entrenados, evaluados y mejorados continuamente. En este punto aparecen perfiles encargados de revisar respuestas, identificar errores, ajustar instrucciones (prompts), validar resultados y aportar contexto para que las herramientas sean realmente útiles dentro de una organización.