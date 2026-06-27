El networking se convierte en clave para crecer profesionalmente

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El networking deja de entenderse como una herramienta para encontrar empleo y pasa a convertirse en una forma de construir comunidad, compartir conocimiento y fortalecer una carrera profesional a largo plazo.

Por revistaeyn.com Antes de la irrupción de las redes sociales profesionales y de la acelerada transformación del mercado laboral, el networking era visto principalmente como una estrategia para quienes buscaban cambiar de empleo. "Hoy, construir y mantener una red de contactos se ha convertido en un componente esencial del desarrollo de carrera, ya que permite acceder a conocimiento, generar oportunidades y fortalecer la competitividad profesional", según un análisis de ManpowerGroup.

La firma especializada en talento humano sostiene que el networking dejó de ser una actividad esporádica para convertirse en una práctica continua. En un entorno marcado por la evolución tecnológica, la transformación de las industrias y las nuevas dinámicas de trabajo, los vínculos profesionales cumplen un papel cada vez más relevante como espacios de aprendizaje, actualización y crecimiento. De acuerdo con ManpowerGroup, "la importancia de estas redes es especialmente evidente en sectores donde las habilidades cambian con rapidez, como tecnología, innovación, negocios y liderazgo". En muchos casos, las tendencias más recientes del mercado no se conocen primero a través de cursos formales, sino mediante conversaciones entre colegas, comunidades especializadas e intercambios dentro de la propia industria. La compañía destaca que estas conexiones también brindan un activo de gran valor: el contexto. "Comprender qué está ocurriendo en otras organizaciones, identificar las competencias que comienzan a ser más demandadas o conocer hacia dónde evolucionan determinados sectores permite a los profesionales tomar decisiones mejor fundamentadas sobre su desarrollo y mantenerse vigentes en un mercado laboral dinámico", indican. No obstante, todavía persisten algunos mitos en torno al networking. Entre ellos, la percepción de que dedicar tiempo a construir relaciones profesionales puede interpretarse como una falta de compromiso con la empresa o como una señal de que el trabajador está buscando nuevas oportunidades laborales.