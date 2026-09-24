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¿Qué pasó en los mercados? Bonos en picada, y rendimientos en alza... por qué

El rendimiento del Treasury estadounidense a 30 años superó el 5,46%, su nivel más alto desde 2004, en una venta que alcanza a otros mercados desarrollados. Petróleo caro, expectativas de tasas más altas y deuda pública explican el movimiento. La clave es distinguir el precio del bono de la tasa que ofrece.

Por: Revistaeyn.com Los mercados mundiales de deuda enviaron este jueves una señal inquietante: prestar dinero a largo plazo a los gobiernos es cada vez más caro. La presión llegó también al centro del sistema financiero, Estados Unidos, donde el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años superó el 5,46%, un máximo desde 2004, y el de referencia a 10 años alcanzó el 5,14%, según Reuters. Conviene despejar una confusión antes de avanzar: en Estados Unidos subió el rendimiento de los bonos, pero cayó su precio. No se trató de una subida del valor de los títulos estadounidenses frente a una caída de los demás. Cuando se venden bonos ya emitidos, su precio baja y su rendimiento para quien los compra a ese nuevo precio aumenta. Es la relación inversa que explica la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. para los títulos de renta fija. La venta tuvo alcance internacional. El rendimiento del bono japonés a 10 años tocó su nivel más alto desde 1996; el del bono alemán a ese plazo había superado brevemente el 3,6% durante septiembre, un máximo de 17 años. No todos los mercados registraron idéntica variación en cada momento de la sesión, pero la dirección de fondo es común: los inversores exigen mayor compensación para inmovilizar su capital en deuda soberana.

El petróleo altera las expectativas de inflación

El detonante inmediato de la aceleración del miércoles y el jueves fueron datos de actividad que mostraron una economía estadounidense resistente y nuevas presiones inflacionarias. Si la demanda y los precios no ceden, los operadores anticipan que la Reserva Federal podría necesitar tasas más altas. Esa expectativa empuja los rendimientos de los bonos, especialmente en los vencimientos más cortos, más sensibles a la trayectoria de la política monetaria. Se trata de apuestas del mercado, no de una decisión adicional de la Fed. Sobre ese movimiento de corto plazo pesa un factor geopolítico: la guerra con Irán ha elevado el costo de la energía y renovado el temor a que la inflación persista. El petróleo más caro encarece transporte, producción y consumo. Para un inversionista que cobrará intereses fijos durante años, esa posibilidad reduce el valor real de los pagos futuros y eleva el rendimiento que exige hoy. La intensidad del efecto dependerá de la duración del shock energético.

El otro problema: quién financiará tanta deuda

Los bonos a 30 años también obligan a mirar más allá de la próxima reunión de la Fed. En sus rendimientos intervienen las perspectivas de inflación, las tasas futuras y la compensación por prestar durante décadas. Los inversores observan el volumen de deuda que los gobiernos deberán emitir y refinanciar. Si la oferta de bonos crece y los compradores demandan mayores retornos, el costo de financiamiento sube incluso sin un alza equivalente de la tasa oficial. No es un problema exclusivo de Washington. Alemania prevé que su endeudamiento federal llegue a un récord de 525.500 millones de euros en 2026, de acuerdo con los datos de su agencia financiera citados por Reuters. Al mismo tiempo, la inversión vinculada con el auge de la inteligencia artificial compite por capital. Más demanda de financiamiento, energía cara y dudas sobre la inflación forman una combinación que presiona a los bonos de largo plazo. Eso ayuda a explicar el movimiento; no permite atribuir cada variación diaria a una sola causa.

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