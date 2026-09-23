Bitcoin refuerza su cotización más alta en casi ocho meses

Finanzas

La recuperación cobra relevancia luego de que bitcoin descendiera por debajo de los US$76,000 tras el reciente incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Por revistaeyn.com El bitcoin recuperó el nivel de los US$86,000 y alcanzó aproximadamente los US$87,370, su cotización más alta en casi ocho meses, antes de moderar parte del avance. Con este movimiento, la principal criptomoneda acumula una ganancia cercana al 9 % en septiembre, después de haber avanzado alrededor de 25 % durante agosto. La recuperación cobra relevancia luego de que bitcoin descendiera por debajo de los US$76,000 tras el reciente incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Desde ese mínimo, el activo digital ha recuperado más de 14 %, mostrando una mayor resistencia pese a un escenario monetario todavía restrictivo.

“Bitcoin continúa mostrando una sólida recuperación y logró superar los US$86,000, alcanzando su nivel más alto en casi ocho meses”, señaló Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com. El repunte ocurre en un contexto de mejora para los activos de riesgo. La caída del petróleo ha reducido parcialmente las preocupaciones sobre inflación, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también han mostrado cierta moderación. El Brent llegó momentáneamente por debajo de los US$98 por barril y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se aproximó nuevamente a 4.93 %. La moderación de los rendimientos puede favorecer a Bitcoin, ya que reduce el atractivo relativo de los instrumentos tradicionales de renta fija y puede incentivar una mayor exposición a acciones tecnológicas, criptomonedas y otros activos de crecimiento. En paralelo, el Nasdaq se mantiene cerca de máximos históricos. A este escenario se suma un mayor dinamismo institucional. Los fondos cotizados de Bitcoin registraron entradas cercanas a US$1,000 millones en una sola jornada y aproximadamente US$1,590 millones durante tres sesiones consecutivas, una señal de recuperación de los flujos de capital hacia el mercado de criptomonedas.